Ekonomi

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

13.02.2026 12:23
Avrupa borsaları, ABD enflasyon verileri öncesi dalgalı bir seyir izlerken, yatırımcılar büyüme verilerine odaklandı.

Avrupa borsaları ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde karışık bir seyir izlerken, bölgede açıklanacak Avro Bölgesi büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa piyasalarında saat 11.50 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 618,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 10.431 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 24.860 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 17.928 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 azalışla 46.079 puandan ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,3 değer kaybederek 8.317 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik endişelerin tekrar artmasıyla yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalırken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Bununla birlikte Avro Bölgesi'nde açıklanan verilere göre, Alman toptan satış fiyatları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

Yatırımcıların odağı, Avro Bölgesi'nde dördüncü çeyrek büyümesine ilişkin ilk tahminler ile ABD'de gün içinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Avro Bölgesi ekonomisinin çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 1,3 büyümesi beklenirken, ABD'de ocak ayı çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,3 artacağı, yıllık oranın da yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e gerileyeceği öngörülüyor.

Analistler beklentilerin üzerinde gelen ABD'deki enflasyon verilerinin, yatırımcıların haziran ayında faiz indirimi beklentilerinden vazgeçmelerine neden olabileceğini belirtirken, küresel piyasalardaki fiyatlamaları olumsuz etkileyebileceğini kaydetti.

Yoğun bilanço döneminin yakından izlendiği haftanın son işlem gününde de şirket bilançoları yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

İngiltere merkezli bir bankacılık grubu NatWest Group, yıllık karının yüzde 24 arttığını ve sonucun piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleştiğini bildirdi. Banka, İngiltere'de maliyeti yüksek ancak karlılık potansiyeli bulunan varlık yönetimi pazarında büyüme hedefleri doğrultusunda performans beklentilerini yukarı yönlü güncelledi.

Norveçli alüminyum üreticisi Norsk Hydro, alüminyum fiyatlarındaki yükselişin alt akış operasyonlarındaki zayıflığı dengelemesiyle dördüncü çeyrek kazancının beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

Fransız BT hizmetleri şirketi Capgemini, satın aldığı WNS biriminin yapay zeka destekli iş süreci hizmetlerine talebi artırmasının katkısıyla dördüncü çeyrekte büyümenin hızlandığını, tam yıl gelirinin de hedefini aştığını duyurdu.

Fransız havacılık grubu Safran ise sivil jet motorlarında güçlü satış sonrası talebin desteğiyle geçen yıl karlılığını artırırken, 2026'da gelir ve kazançta artış öngördü.

Kaynak: AA

