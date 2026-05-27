Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

27.05.2026 20:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, ABD-Iran anlaşma umutlarıyla karışık kapandı. Ekonomi riskleri artıyor.

Avrupa borsaları, ABD ve İran'ın anlaşmaya varabileceğine yönelik iyimserliğin sürdüğü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 artarak 628,18 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 10.505,01 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 değer kazanarak 8.207,89 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,03 gerileyerek 25.177,8 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 azalarak 49.578,67 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.58 itibarıyla yüzde 0,03 artışla 1,163 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'da kırılgan seyreden ateşkese ilişkin gelişmelere odaklandı.

Washington ile Tahran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutlara karşın ABD'nin İran'ın güneyinde "meşru müdafaa" amaçlı saldırı düzenlemesi ve İran'ın da bir ABD uçağı ile insansız hava aracına ateş açması risk iştahını sınırladı.

Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu'da süregelen savaş, artan kamu borçları ve borsalardaki yüksek değerlemeler nedeniyle Avro Bölgesi finansal sisteminin istikrarına yönelik risklerin arttığı uyarısında bulundu.

Almanya'da hükümete danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu, ülke ekonomisine ilişkin 2026 yılı büyüme tahminini, İran'daki savaşın yol açtığı jeopolitik riskler ve enerji krizi nedeniyle yüzde 0,9'dan yüzde 0,5'e düşürdü.

Avrupa Birliği pazarında yeni otomobil satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 5,1 yükselişle 972 bin 314'e çıktı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Borsa, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da sanatçı Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli düşerek yaralandı Bodrum'da sanatçı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli düşerek yaralandı
Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti

20:53
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
20:34
Galatasaray’da Osimhen için karar çıktı
Galatasaray'da Osimhen için karar çıktı
20:31
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
20:29
Tarihi transfer Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Tarihi transfer Fenerbahçe'ye geri dönüyor
20:01
Makam araçlarının satışa çıkarılmasıyla ilgili Özgür Özel cephesinden ilk açıklama
Makam araçlarının satışa çıkarılmasıyla ilgili Özgür Özel cephesinden ilk açıklama
16:51
Yüksekova’da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 21:09:16. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.