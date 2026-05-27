Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

Avrupa borsaları, ABD ve İran'ın anlaşmaya varabileceğine yönelik iyimserliğin sürdüğü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,03 artarak 628,18 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 10.505,01 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 değer kazanarak 8.207,89 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,03 gerileyerek 25.177,8 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 azalarak 49.578,67 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.58 itibarıyla yüzde 0,03 artışla 1,163 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'da kırılgan seyreden ateşkese ilişkin gelişmelere odaklandı.

Washington ile Tahran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutlara karşın ABD'nin İran'ın güneyinde "meşru müdafaa" amaçlı saldırı düzenlemesi ve İran'ın da bir ABD uçağı ile insansız hava aracına ateş açması risk iştahını sınırladı.

Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu'da süregelen savaş, artan kamu borçları ve borsalardaki yüksek değerlemeler nedeniyle Avro Bölgesi finansal sisteminin istikrarına yönelik risklerin arttığı uyarısında bulundu.

Almanya'da hükümete danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu, ülke ekonomisine ilişkin 2026 yılı büyüme tahminini, İran'daki savaşın yol açtığı jeopolitik riskler ve enerji krizi nedeniyle yüzde 0,9'dan yüzde 0,5'e düşürdü.

Avrupa Birliği pazarında yeni otomobil satışları, nisanda yıllık bazda yüzde 5,1 yükselişle 972 bin 314'e çıktı.