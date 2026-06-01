Avrupa Borsalarında Karışık Seyir

01.06.2026 10:54
ABD-Iran görüşmelerindeki belirsizlik, Avrupa borsalarında karışık bir seyir oluşturdu.

ABD ve İran arasında anlaşma sağlanacağına yönelik öngörüler gücünü korurken ABD Başkanı Donald Trump'tan net bir açıklama gelmemesi sürece ilişkin belirsizliğin devam ettiğini gösterdi.

Taraflar arasında anlaşma sağlanabileceğine ilişkin iyimserliğe karşın sürecin zorlu geçeceğine dair değerlendirmeler yatırımcılarda kafa karışıklığına yol açıyor.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 625 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 10.382 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 25.142 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 50.127 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 8.182 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 18.314 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD'de ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları ve Avro Bölgesi işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

