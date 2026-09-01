Avrupa Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Avrupa Borsalarında Negatif Seyir

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Tahvil satışları ve jeopolitik gerilimler Avrupa borsalarını olumsuz etkiliyor.

Avrupa borsalarında, tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin enflasyon endişelerini tetiklemesiyle Fransa hariç negatif bir seyir izleniyor.

ABD ve İran arasında çatışmaların tekrar başlamasıyla arza ilişkin artan endişeler, petrol fiyatlarının yeniden 90 dolar seviyesinin üzerine çıkmasına yol açtı. Bu durum ise yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden oluyor.

Jeopolitik risklerdeki artış, petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte borsalarda düşüşe ve tahvil faizlerinde yükselişe yol açtı. Enflasyonist baskılar konusunda artan endişeler de Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik tahminlerin güçlenmesine neden oluyor. Bu gelişmelere paralel Fed yetkililerinden de "şahin" açıklamalar geliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ekim ayında faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupa borsaları tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin enflasyon endişelerini tetiklemesiyle negatif seyrediyor.

Almanya'da aşırı sağın yükselişine dair endişeler nedeniyle ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,32 ile 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 650 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 10.783 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 26.153 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 52.554 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 8.438 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 azalışla 19.914 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de JOLTS açık iş sayısı, dünya genelinde imalat sanayi PMI ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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