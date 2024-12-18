Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Avrupa borsaları, Fed'in faiz kararı öncesinde sınırlı bir artış gösteriyor.

18.12.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 514 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 20.376 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.208 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kazançla 34.342 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 7.380 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 11.595 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, Avrupa borsaları sınırlı da olsa pozitif seyrediyor.

Fed'in bugün politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, Fed'in bu akşamki para politikası kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Avrupa tarafında Almanya'da hükümetin düşmesiyle yeni bir seçim dönemine girmesiyle siyasi belirsizliklerin arttığı görülürken, bugün Avro Bölgesinde açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, Almanya'da yatırımcı güveninin ülkede erken seçimlerin şubatta yapılacak olması ve Avrupa Merkez Bankasından (ECB) gelecek yıl daha fazla faiz indirimi beklentisinin artmasıyla öngörülerin üzerinde yükseldiğini kaydetti.

Öte yandan, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) yarın para politikası kararları yatırımcıların odağında bulunurken, toplantı sonrasında BoE Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı açıklamalarda bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,6 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararı ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun yanı sıra ABD'de cari işlemler dengesi, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:44 Salim Güran’ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
17:01 Mansur Yavaş’tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar Mansur Yavaş'tan borç açıklaması: Nakit parayı da kabul etmiyorlar
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
01:14 Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçeleri kabul edildi
01:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tarihimizde bir ilk hayırlı uğurlu olsun
00:37 DEM Partili Doğan MHP’li Celal Adan’dan izin alarak TBMM’yi Kürtçe selamladı DEM Partili Doğan MHP'li Celal Adan'dan izin alarak TBMM'yi Kürtçe selamladı
00:23 Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası Avukata ve müvekkilini ters kelepçe ile gözaltına alan 2 polis ve 2 bekçiye hapis cezası
00:18 Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar Anayasa Komisyonu oturumunun yapıldığı salona sis bombası attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 19:34:34. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.