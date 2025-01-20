Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

İtalya hariç Avrupa borsaları yükseliş gösterirken, Trump'ın politikaları endişe yaratıyor.

20.01.2025 12:16
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Avrupa borsalarında, haftanın ilk işlem gününde İtalya hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 524,3 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 20.903 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.517 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 36.219 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 11.932 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.731 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, bugün 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde pozitif bir seyir izleniyor.

Trump'ın atacağını belirttiği tarife adımlarının Avrupa ekonomisine etkileri merak konusu olmaya devam ederken, bölge genelinde resesyon endişeleri ana ekonomik gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Analistler, ABD'nin gümrük vergilerinde güçlü artışlara gitmesinin siparişleri ve kar oranlarını etkileyebileceğini belirterek, Trump'ın bugün yapacağı ilk konuşmasında izlenecek politikalara yönelik ipucu aranacağını söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da aralık ÜFE aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 0,8 arttı. Açıklanan veriler beklentilerin altında kaldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, İtalya, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika

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