Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir
04.06.2025 10:55
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ABD'nin ticaret anlaşmaları ile Avrupa'da enflasyonun düşmesi borsa endekslerini yükseltti.

Avrupa borsalarında, ABD'nin diğer ülkelerle tarifeler konusunda anlaşma yapabileceğine dair beklentilerin artması ve Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun hedeflenen oranın altına inmesiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 549,74 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 24.220 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.788 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 40.184 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.782 puan seviyesinde, İspanya'da IBEX 35 endeksi ise 0,3 değer kazancıyla 14.156 puanda bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret savaşının yumuşayabileceği beklentisi ve makroekonomik verilerden gelen sinyaller risk iştahını artırırken, bugün açıklanacak ADP istihdam raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, dünya genelinde uzun bir süredir devam eden enflasyon-resesyon ikilemine ek olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacılık adımlarıyla artan belirsizliklerin küresel büyümenin yavaşlayacağına dair endişeleri beraberinde getirdiğini belirtti.

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir öne çıkarken, dün bölgede açıklanan makroekonomik veriler yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 1,9 seviyesine gerilerken, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise nisanda yüzde 6,2 oldu.

Analistler, söz konusu enflasyon verilerinin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2 olan hedefinin altında gerçekleştiğini ifade ederek, ECB'nin perşembe günü yapılacak toplantısında 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıldığını aktardı.

Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, küresel ticaret politikalarının yarattığı belirsizliklerin ekonomik büyüme üzerinde baskı yarattığını ve bu ortamda faizi düşürme konusunda kademeli ve temkinli yaklaşımı sürdüreceklerini vurguladı.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap raporu, ABD ile Avro Bölgesi ve İngiltere'de açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik PMI başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika

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