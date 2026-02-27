Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı ve makroekonomik verilerin etkisiyle pozitif seyir izlerken, bölgede açıklanan şirket bilançoları yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Avrupa piyasalarında saat 12.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 635,7 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 25.372 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 primle 10.910 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 yüzde 0,2 artışla 8.636 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kazançla 18.567 puan seviyesinde bulunurken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 47.636 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ise ABD-İran görüşmelerinden henüz somut bir sonuç çıkmaması risk iştahını törpülüyor.

Dün İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığı ancak bazı başlıklarda anlaşmazlığın devam ettiği yönündeki açıklamalar, yatırımcıları temkinli pozisyona itti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ve bazı konularda anlaşmaya yaklaşıldığını belirtirken, bazı alanlarda görüş ayrılıklarının sürdüğünü ifade etti.

Görüşmelerden somut bir sonuç çıkmaması ve ABD'nin olası saldırılarını önleyecek net bir adım sinyali gelmemesi, jeopolitik risklerin yeniden tırmanabileceği endişelerini canlı tutarak yatırımcıları daha riskli varlıklardan uzaklaştırıyor.

Amerikan Axios haber platformuna açıklama yapan ve adı açıklanmayan üst düzey ABD'li bir yetkili, Cenevre'deki görüşmeleri değerlendirdi.

Yetkili, ABD adına Başkan Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'in katıldığı görüşmelerin "olumlu" geçtiğini söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Öte yandan Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentindeki enerji tesislerini hedef aldığı iddiaları ile Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen patlamaların ardından Pakistan-Afganistan sınırındaki çatışmalar da jeopolitik risklerin farklı bölgelere yayılabileceği kaygılarını artırdı.

Makroekonomik tarafta ise Fransa'da TÜFE, şubatta yıllık bazda yüzde 1,1'e yükseldi. Piyasa beklentisi yüzde 0,7 seviyesindeydi. Artışta, enerji fiyatlarındaki gerilemenin beklenenden daha sınırlı kalmasının yanı sıra gıda ve hizmet kalemlerindeki yukarı yönlü eğilim etkili oldu.

Almanya'da işsizlik oranı ise şubat ayında yüzde 6,3 oldu.

Bununla birlikte, kurumsal taraftaki gelişmeler de yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor.

Netflix, dün yaptığı açıklamada Warner Bros. Discovery için teklifini artırmayacağını bildirdi. Warner Bros. ise mevcut birleşme anlaşması şartları kapsamında yaptığı değerlendirmede, Paramount-Skydance'ın son teklifinin daha üstün olduğunu belirledi.

İsviçreli reasürans şirketi Swiss Re, 2025'te net karını yüzde 47 artırarak 4 milyar 762 milyon dolara yükseltti. Buna karşın şirketin hayat ve sağlık reasürans birimi, Avustralya, İsrail ve Güney Kore'deki düşük performanslı portföylerin etkisiyle hedefin altında kaldı.

Alman kimya şirketi BASF, tam yıl sonuçlarının ardından 2026'ya ilişkin görünümünde temkinli mesajlar verirken, serbest nakit akışını desteklemek amacıyla sermaye harcamalarında sıkılaşmaya gittiğini ve maliyet azaltım adımlarını öne çıkardığını bildirdi.

İngiliz havacılık ve savunma şirketi Melrose Industries ise 2025'te düzeltilmiş faaliyet karında yüzde 23 artış kaydederken, iki yıl sonra ilk kez pozitif serbest nakit akışına geçtiğini açıkladı. Şirket, net borcun arttığını, buna rağmen temettü ve geri alımlar yoluyla hissedarlara ödeme yapıldığını belirtti.

Analistler, günün geri kalanında bölgede jeopolitik ve siyasi gelişmelerin izleneceğini, Almanya'da enflasyonun, ABD'de ise Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini kaydetti.