Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir

Avrupa borsaları, jeopolitik gerilimlerin hafiflemesiyle pozitif seyrediyor.

Jeopolitik risklerin azalmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün borsalara olan olumlu etkisi izlenirken ABD Başkanı Donald Trump, dün, İran'la bir anlaşmaya varılmasının iyi bir ihtimal olduğunu ancak müzakerelerin başarısızlığı halinde Washington'un askeri operasyonlara yeniden başlayacağını ifade etti.

Orta Doğu'da gerilimin azalmasıyla ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 azalışla 84,8 dolara geriledi.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 645,8 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 10.787 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 25.467 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 52.155 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 8.442 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 19.815 puanda bulunuyor.

Azalan enerji maliyetleri bölgede risk iştahını destekledi

Orta Doğu'da gerilimin hafiflediğine dair haber akışıyla petrol fiyatlarında görülen gerileme Avrupa piyasalarında risk iştahını artırdı. Aynı zamanda açıklanan şirket bilançoları da hisse bazlı hareketlere neden oluyor.

Yeni işlem gününde de enerji hisselerinde düşüşler görülürken, Shell'in hisseleri yüzde 0,7 geriledi.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nda (ECB) politika yapıcılar, Orta Doğu'da iyimser bir hava söz konusu olsa bile ECB'nin daha sıkı para politikasına ihtiyacının süreceğini belirtti.

Bu açıklamaların ardından bankanın eylül ayında faiz artırımına gidebileceğine ilişkin öngörüler güç kazandı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, Orta Doğu'dan gelecek haber akışı ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin de yakından takip edildiğini söyledi.