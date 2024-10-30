Avrupa Borsalarında Satış Baskısı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Satış Baskısı

Avrupa borsaları satış ağırlıklı bir seyir izlerken, yatırımcılar büyüme verilerine odaklandı.

30.10.2024 11:46
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Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 azalışla 515,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 düşüşle 19.389 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 8.179 puan seviyesinde.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 35.650 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 7.449 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,7 düşüşle 11.716 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, haftanın geri kalanında takip edilecek yoğun veri takvimi öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediği görülürken, bugün gözler ABD'de açıklanacak büyüme ve özel sektör istihdam verilerine çevrildi.

Avrupa borsalarında dün negatif bir seyir hakim olurken, Avro Bölgesi'nde ve Almanya'da bugün açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağında.

Bölge genelinde enflasyon korkuları yerini resesyon endişelerine bırakırken, büyüme verilerinden alınacak sinyallerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik daha çok ipucu vermesi bekleniyor.

ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerinde bankanın faiz indirim hızına ilişkin sinyaller aranırken, dün açıklamalarda bulunan ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, bankanın enflasyonu düşürmede önemli ilerleme kaydettiğini ancak henüz zafer ilan edemediğini söyledi.

Dün açıklanan verilere göre Almanya'da bu ay için eksi 21 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, hane halkının gelir beklentileri konusunda daha iyimser olması nedeniyle kasım ayı için 2,7 puan artışla eksi 18,3 puana yükseldi.

Kurumsal tarafta ise Lufthansa Grubu'nun üçüncü çeyrek bilançosunda şirket karının yıllık bazda yüzde 9 gerilediği bildirilirken, Alman hava yolu firmasının hisselerinde yüzde 5'e yakın gerileme yaşandı.

Günün geri kalanında, Almanya'da işsizlik oranı, büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve büyüme, ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı takip edilecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Satış Baskısı - Son Dakika

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