Avrupa Borsalarında Teknoloji Rallisi - Son Dakika
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Avrupa Borsalarında Teknoloji Rallisi

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Avrupa borsaları, teknoloji hisselerindeki yükselişle pozitif bir seyir izliyor. Yapay zeka harcamaları umut veriyor.

Avrupa borsalarında teknoloji şirketlerindeki sert yükselişlerle pozitif bir seyir izleniyor.

Teknoloji hisselerindeki ralli, yapay zeka ile bağlantılı varlıklardaki son satış dalgasının sona ermek üzere olduğuna dair umutları artırdı. Şirketlerin yapay zeka alanındaki büyük harcamalarının karlara dönüşeceğine dair iyimserlikle bu şirketlerin hisselerinde sert yükselişler görüldü.

Analistler, yapay zekaya olan talebin hala sürdürülebilir göründüğünü belirterek, görülen satış dalgasının piyasaların sermaye harcamalarıyla ilgili bazı endişelere aşırı tepki vermesinden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 yükselişle 655 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 10.947 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,9 primle 25.804 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 52.509 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 primle 8.540 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 19.890 puanda bulunuyor.

İngiltere'de BoE politika faizini sabit tuttu

Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,75'te sabit tuttu. BoE Para Politikası Kurulunun (PPK) açıklamasında, PPK üyelerinden BoE Başkanı Andrew Bailey dahil 6 üyenin politika faizini sabit bırakma, 3'ünün ise 25 baz puan artışla yüzde 4'e çıkarma yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, Orta Doğu'daki savaş sonrası yaşanan enerji krizinin İngiltere ekonomisine etkilerinin belirsizliğini koruduğuna dikkat çekildi.

BoE Başkanı Bailey, karar sonrası yaptığı açıklamada enflasyonun beklediklerinden daha hızlı gerilediğini ancak Orta Doğu'daki savaşın enerji fiyatlarının yüksek ve dalgalı seyrini sürdürmesine neden olmaya devam ettiğini söyledi.

Şirketlerin açıkladığı bilançoların genel olarak beklentilerden iyi gelmesi Avrupa piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Bölgede, teknoloji hisselerindeki kazançlar öne çıktı.

Kuraklık Avrupa'da taşımacılığı olumsuz etkiliyor

Almanya'da kuraklık nedeniyle Ren ve Tuna nehirlerinde su seviyelerinin kritik düzeylere gerilemesi, Avrupa'nın en önemli ticaret yollarından olan iki nehirde yük taşımacılığını olumsuz etkiliyor.

Kurak geçen yaz döneminde düşük su seviyesi özellikle yük taşımacılığını ciddi biçimde etkilemeye başladı. Ren Nehri'nde taşımacılık açısından en kritik noktalardan biri olan Kaub ölçüm istasyonunda su seviyesinin tarihi düşük seviyelere yaklaşması nedeniyle gemiler yüklerini önemli ölçüde azaltmak zorunda kalıyor.

Ren Nehri'nde 2018 yılında görülen tarihi kuraklık iç su taşımacılığını olumsuz etkilemiş, tedarik zincirlerinde aksamalara neden olmuştu.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranı ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek Orta Doğu'dan gelecek haber akışı ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin de yakından takip edildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Ulaşım, Borsa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Teknoloji Rallisi - Son Dakika

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