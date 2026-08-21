Avrupa Borsalarında Temkinli İyimserlik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsalarında Temkinli İyimserlik

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeopolitik riskler ve artan enerji fiyatlarıyla Avrupa borsalarında temkinli bir iyimserlik görülüyor.

Avrupa borsalarında, devam eden jeopolitik riskler ve artan enerji fiyatlarının etkisiyle temkinli bir iyimserlik öne çıkıyor.

Küresel piyasalar, ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararının, tahvil piyasalarında geçici bir rahatlama sağlayabileceği beklentisiyle karışık seyrediyor.

Enflasyonist ortam ve yüksek kamu harcamaları ekonomileri olumsuz etkilerken borsalar üzerinde baskı oluşturuyor. ABD Hazine Bakanlığının borçlanma maliyetlerini düşürme planının sadece kısa vadeli bir çözüm olacağı ve yüksek enerji fiyatlarının enflasyon endişelerini artıracağı yönündeki endişeler ise tahvil piyasasında görülen rahatlamanın kısa sürmesine neden oldu.

Avrupa piyasalarını, jeopolitik riskler ve artan enerji fiyatları etkilemeye devam ederken borsalarda bugün temkinli bir iyimserlik öne çıkıyor.

Analistler, ağustos ayından itibaren petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki yükselişin hızlanmasının etkilerinin bugün Avrupa'da açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinde görüleceğini söyledi.

Avrupa piyasalarında saat 10.25 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 650 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 10.751 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın hemen üstünde 25.997 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 52.727 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 8.447 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kazançla 19.892 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Temkinli İyimserlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün Altından daha kolay satılıyor Bir ilçenin kaderini değiştiren ürün! Altından daha kolay satılıyor
Prens Harry ve Meghan İngiltere’ye Geri Dönüyor Prens Harry ve Meghan İngiltere'ye Geri Dönüyor
4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm 4 çocuk annesi kadının ölümünde korkunç iddia: Beni aldattı, öldürdüm
Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Bir süredir haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
15 yaşında katil oldu 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü 15 yaşında katil oldu! 20 günlük üvey babasını yatak odasında öldürdü
Alacak-verecek kavgası can aldı Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü Alacak-verecek kavgası can aldı! Sözlü tartışma yerini silahlara bıraktı: 2 ölü

11:27
Acun Ilıcalı’nın hayali yarın gerçek oluyor
Acun Ilıcalı'nın hayali yarın gerçek oluyor
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
10:34
Alihan Kuriş’in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
10:26
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı Nedeni de hayli ilginç
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç
10:00
61 yıllık Türk devi iflas etti
61 yıllık Türk devi iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 11:29:36. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsalarında Temkinli İyimserlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.