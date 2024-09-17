Avrupa Borsalarında Yükseliş

Ekonomi

Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,4 artışla 517,19 puana çıktı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazanarak 18.726,08 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 artışla 7.487,42 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,63 değer artışla 33.780,28 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 8.309,86 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.52 itibarıyla yüzde 0,11 artışla 1,112 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasaların ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararı yer alırken, Avrupa'da bu hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararı takip ediliyor.

Bölgede ekonomik aktivitenin zayıf seyrettiğine yönelik endişelerin arttığı bu dönemde, bölgenin en büyük ekonomisi Almanya'da mevcut duruma ilişkin yatırımcı güveni eylülde Mayıs 2020'den beri en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomik durumun erken toparlanacağına ilişkin umutlar gözle görülür şekilde azalıyor." ifadesini kullandı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Ülkede perakende satışlar ise ağustosta aylık bazda azalacağı beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artış kaydetti.