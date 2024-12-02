Avrupa Borsalarında Yükseliş - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Yükseliş

Yatırımcılar, yılın son ayında Avrupa borsalarını yükselişle tamamladı. DAX rekor kırdı.

02.12.2024 21:16
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Avrupa borsaları, yatırımcılar yılın son ayında küresel ekonomi ve faiz oranı görünümünü değerlendirirken haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,66 değer kazanarak 513,61 puan oldu.

Stoxx Europe 600'de yer alan perakende şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,74 artarken, petrol ve gaz sektörü hisseleri ise yüzde 0,53 geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,57 artarak 19.933,62 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 yükselişle 7.236,89 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 33.483,17 puandan kapandı.

DAX 40 endeksinin bugün rekor yenileyerek, 20.000 puan sınırına yaklaşması dikkati çekti. Endeks yılın başından bu yana yüzde 19 yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 8.312,89 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.32 itibarıyla yüzde 0,82 düşüşle 1,049 seviyesinden işlem gördü.

Öte yandan, yüksek bütçe açığına sahip Fransa'da siyasi kriz mali piyasaları tedirgin ederken, ülkenin risk primi yükseliyor.

Fransa'da CAC40 endeksi, Fransız hükümetinin geleceğine ilişkin belirsizlikle gün üçünde yüzde 1'den fazla değer kaybetti ancak günün son işlemlerinde toparlandı.

Fransa'da muhalefetteki solcuların yanı sıra 2025 bütçe tasarısı konusunda hükümetle uzlaşamayan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi de hükümeti düşürmeye yönelik gensoru önergesine destek vereceğini açıklamasıyla azınlık hükümetinin geleceği zora girdi.

Bu arada, daha güvenli görülen Alman ve Fransız devlet tahvilleri arasındaki getiri farkı neredeyse yüzde 0,9 puana yükseldi. Bu, 2012'deki Avro krizinden bu yana görülen en büyük fark olması dikkati çekiyor.

Şirket hisselerinden küresel otomotiv üreticisi Stellantis'in hisseleri şirketin üst yöneticisi (CEO) Carlos Tavares'in yönetim kurulu arasındaki görüş farklarını gerekçe göstererek hafta sonu istifa ettiğini açıklamasının ardından bugün yüzde 6 değer kaybetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Fransa, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Yükseliş - Son Dakika

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