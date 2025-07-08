Avrupa Borsalarında Yükseliş - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Yükseliş

08.07.2025 21:55
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Avrupa borsaları, gün sonunda artış göstererek pozitif bir seyir izledi.

Avrupa borsaları, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,41 değer kazanarak 545,71 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 artışla 7.766,71 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,55 yükselişle 24.206,91 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,67 artarak 40.182,62 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 artarak 8.854,18 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.36 itibarıyla yüzde 0,11 artışla 1,172 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ortaklarına yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımlaması sonrası karışık bir seyir hakim olurken, Avrupa borsalarında pozitif seyir öne çıktı.

Öte yandan Trump bugün yaptığı açıklamada Avrupa Birliğine (AB) tarife mektubu göndermelerine muhtemelen iki gün kaldığını belirterek, mektupların da bir ticaret anlaşması olduğunu ifade etti.

AB Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, anlaşma için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Bu anlamda AB ile ABD arasındaki siyasi ve teknik düzeyde temaslar sürüyor." ifadesini kullanmıştı.

Görüşmelerin iyi ilerlediğine işaret eden Gill, ABD ile görüşmelerde son durumu üye ülkelerle de paylaştıklarını ve AB'nin hedefinin 9 Temmuz'a kadar bir anlaşma yapmak olduğunu dile getirmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Almanya, Finans, İtalya, Fransa, Borsa, Döviz, Son Dakika

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