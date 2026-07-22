Avrupa Borsalarında Yükseliş

Avrupa borsaları teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,58 artışla 646,93 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,97 değer kazanarak 52.792,04 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,24 artışla 10.716,97 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 artışla 8.437,89 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,58 yükselerek 25.155,41 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 1,141 seviyesinden işlem gördü.

Piyasaların odağında Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını yeniden artıracağına ilişkin endişeler yer almaya devam ederken, teknoloji hisselerindeki toparlanma bölge borsalarına pozitif yansıdı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,6 ile yüzde 2,7 olan beklentilerin altında gerçekleşti. Enflasyon, Mart 2025'ten beri görülen en düşük seviyede ölçüldü.