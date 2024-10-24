Avrupa Borsalarında Yükseliş, İtalya Dikkat Çekti

Ekonomi

Avrupa borsaları, işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,03 artışla 518,98 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 8.269,38 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,34 artarak 19.443 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 yükselerek 7.503,28 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yatay seyrederek 34.698,81 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,19 artarak 1,08 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar açıklanan şirket bilançolarına odaklandı.

Stoxx Europe 600'de yer alan seyahat ve turizm sektörü hisseleri yüzde 3,1 artarken, kimya sektörü hisseleri yüzde 0,65 geriledi.

Ranault modellerine olan talep artışı şirketin üçüncü çeyrek bilançosuna olumlu yansırken, şirket hisseleri bugünü yüzde 4,7 artışla kapattı.

İngiliz bankası Barclays'ın üçüncü çeyrek bilançosu da beklentilerden iyi gelirken şirket hisseleri yüzde 4'ten fazla yükseldi.

Avro Bölgesi'nde eylülde 51,4 olan hizmet sektörü şirket faaliyetleri Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 51,2'ye düşerek son 8 ayın en zayıf seviyesini gördü. Ekimde Avro Bölgesi bileşik PMI 49,7, imalat sanayi PMI da 45,9 oldu.

Avrupa Birliği'nin kişisel veri düzenleyici kurumu, Microsoft'a ait iş ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn'e hedefli reklam uygulamaları nedeniyle 310 milyon avro ceza kesti.???????