Avrupa'da doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 20 arttı - Son Dakika
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Avrupa'da doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 20 arttı

16.08.2022 13:08
Avrupa'da doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 20 arttı

Avrupa'da 9 Ağustos Salı günü kapanışta 192,18 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 20 artışla 230,65 avroya yükseldi.

Avrupa'da 9 Ağustos Salı günü kapanışta 192,18 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 20 artışla 230,65 avroya yükseldi.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 230 avrodan işleme açıldı.

Doğal gazın geçen hafta salı günü 192,18 avrodan kapanan megavatsaat fiyatı, bugün saat 12.20'de 230,65 avroya çıktı. Böylece, doğal gazın megavatsaat fiyatı bir haftada yaklaşık yüzde 20 arttı.

Fiyat artışında, Rusya'dan Avrupa'ya iletilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi ve Kuzey Akım 1'in yakın zamanda normal akış seviyesine dönmeyeceği endişesi etkili oldu.

Yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle bölgedeki nehirlerin kuruması ve arz sıkıntısı yaşayan Avrupa'da talebin artmaya devam etmesi de fiyatların artışını destekledi.

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Kaynak: AA

Hollanda, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 20 arttı - Son Dakika

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