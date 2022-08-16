Yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle bölgedeki nehirlerin kuruması ve arz sıkıntısı yaşayan Avrupa'da talebin artmaya devam etmesi de fiyatların artışını destekledi.

Kaynak: AA

Hollanda, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa'da doğal gaz fiyatı bir haftada yüzde 20 arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.