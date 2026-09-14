Avrupa'da doğal gaz fiyatı Orta Doğu gerilimiyle yüzde 5,6 arttı - Son Dakika
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Avrupa'da doğal gaz fiyatı Orta Doğu gerilimiyle yüzde 5,6 arttı

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Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'daki gerilimlerin küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla haftaya yükselişle başladı. Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratlarda megavatsaat fiyatı cuma günü 79,52 avrodan kapanırken bugün yüzde 5,6 artışla 83,96 avroya çıktı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin küresel enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla haftaya yükselişle başladı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı cuma gününü 79,52 avrodan tamamladı.

Fiyatlar, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,6 artarak 83,96 avroya yükseldi.

Fiyatlardaki yükselişte, Orta Doğu'da enerji arzını tehdit eden gelişmeler etkili oldu. Suudi Arabistan, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıların ardından kritik öneme sahip Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nı geçici olarak kapatırken, Yemen'deki Husilerin ilerleyişi küresel enerji arzında yeni kesintiler yaşanabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Öte yandan, İran ile Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı'nda geçici bir güvenli rota oluşturulmasına yönelik olası bir anlaşmanın görüşülmesi için bugün yapılması planlanan toplantı ertelendi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Umman'da Hürmüz Boğazı'nda geçici bir güvenli rota belirlenmesi amacıyla toplantı yapılacağını açıklamıştı. Ancak Bahreyn, İran'ın katıldığı hiçbir toplantıya katılmayacağını bildirdi.

Avrupa'nın gaz depolarını doldurma süreci sürüyor

Avrupa, kış öncesinde doğal gaz depolarını yeniden doldurmaya çalışırken başta Katar olmak üzere Basra Körfezi'nden Avrupa'ya LNG sevkiyatlarında yaşanan kesintiler bölgenin arz görünümünü baskılıyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 68,04 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa Komisyonu 8 Eylül'de bu kış için doğal gaz arz güvenliği açısından acil bir risk bulunmadığını açıklasa da Körfez ülkelerinden LNG arzındaki kesintilerin uzun sürmesinin küresel doğal gaz piyasasını daha da sıkılaştırabileceği belirtiliyor.

Bu durumda Avrupa'daki alıcıların Asya'daki tüketicilerle LNG kargoları için daha yoğun rekabete girmesi ve fiyatlar üzerinde ek yukarı yönlü baskı oluşması bekleniyor.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, ABD merkezli finansal hizmetler şirketi Citigroup'un (Citi) stratejistleri Avrupa ekonomisi ve hisse piyasalarının doğal gaz fiyatlarındaki yükselişten 2022'deki enerji krizine kıyasla daha sınırlı etkilendiğini belirtiyor. Ancak doğal gaz fiyatlarının kalıcı biçimde yüksek seyretmesi, özellikle enerji yoğun sektörlerde şirket karları ve ekonomik görünüm üzerindeki baskıyı artırabilir.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Hollanda, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da doğal gaz fiyatı Orta Doğu gerilimiyle yüzde 5,6 arttı - Son Dakika

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