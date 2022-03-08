Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 40 azaldı - Son Dakika
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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 40 azaldı

08.03.2022 17:13
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 40 azaldı

Avrupa'da dün megavatsaat başına 345 avroyla tarihi seviyeleri gören doğal gaz fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 40 azalarak 210 avroya düştü.

Avrupa'da dün megavatsaat başına 345 avroyla tarihi seviyeleri gören doğal gaz fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 40 azalarak 210 avroya düştü.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontrat fiyatı, megavatsaat başına 255 avrodan açıldı.

Fiyatlar, dün 345 avroyla ulaştığı rekor seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 40 azalarak Türkiye saatiyle 17.10'da megavatsaat başına 210 avroya indi.

Fiyatlar, Rusya- Ukrayna savaşının doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükselmişti. Rusya'dan doğal gaz alımının Avrupa tarafından yasaklanması ihtimali de fiyatları tırmandırıyordu.

Dün akşam saatlerinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesinin bilinçli bir karar olduğunu belirtmesi ve Rusya'dan enerji ithalatını savunması fiyatlarda gevşemeye neden oldu.

Scholz, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet olarak Rus enerjisine alternatifler geliştirmek için aylardır Avrupa Birliği ve diğer ortaklarla birlikte çalıştıklarına işaret ederek, "Ama bu bir gecede olmaz. Bu nedenle, Rusya ile enerji tedariki alanındaki ticari işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri bizim açımızdan bilinçli bir karardır." ifadelerini kullanmıştı.

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Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 40 azaldı - Son Dakika


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