Doğal gaz fiyatlarındaki artışta, Rusya 'nın Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarının düşmesi ve bu durumun oluşturduğu endişe ortamı etkili oldu.

Kaynak: AA

Hollanda, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 5,8 yükseldi - Son Dakika

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