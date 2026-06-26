Avrupa'da Rekor Sıcaklık İklim Değişikliğiyle Bağlantılı

Bilim insanları, Avrupa'yı etkisi altına alan rekor sıcaklıkların 50 yıl önce neredeyse imkansız olduğunu ve sıcakların temel sebebinin iklim değişikliği olduğunu belirtti.

İngiltere ve Avrupa başta olmak üzere pek çok kurum ve üniversiteden bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) bünyesindeki araştırmacılar, Avrupa Birliği (AB), İngiltere, İsviçre ve Norveç'te nüfusu 50 binin üzerinde bulunan 854 şehirdeki sıcaklık dinamiklerini analiz etti.

Bilim insanları, bu şehirlerin yüzde 45'inde ısı stresinin bir ölçütü olan ıslak termometre küresel sıcaklığı açısından tüm zamanların rekor seviyelerinin görüldüğünü ya da görülmek üzere olduğunu tespit etti.

Avrupa'yı özellikle son bir haftadır etkisi altına alan aşırı sıcaklıkların 50 yıl önce neredeyse imkansız olduğunu belirleyen bilim insanlarına göre, bu sıcaklıkların yaşanmasının temel sebebi iklim değişikliği.

WWA'nın analizine göre, hızla şiddetlenen iklim değişikliği Avrupa'da aşırı sıcak hava dalgası yaşanma ihtimalini 2003'teki sıcaklık koşullarına kıyasla 100 kat artırdı. Gündüz saatlerinde en yüksek sıcaklıkların yaşanma olasılığı ise bu döneme göre yaklaşık 10 kat daha yüksek.

Analiz edilen 30 Avrupa ülkesindeki 854 şehrin yüzde 45'inde yüksek sıcaklık ve nem bir araya gelerek insan sağlığı için tehlikeli koşullar oluşturdu.

Avrupa'daki aşırı sıcaklarda El-Nino'nun etkisi olmadığı da tespit edildi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Stiell, analize ilişkin değerlendirmesinde, dünyanın kömür, petrol ve gaz bağımlılığının yol açtığı iklim değişikliğinin hızla yayıldığını belirterek, "Ancak bunun çözümü de son derece net. Artık fosil yakıtlardan çok daha ucuz olan temiz enerjiye daha hızlı geçişin yanı sıra ormanların korunması ve iklim direncinin artırılması gerekiyor. Hiçbir ülke 'her şey eskisi gibi' devam etmeyi göze alamaz. Birlikte bu süreci hızlandırmalıyız." ifadesini kullandı.

Londra Imperial College Aşırı Hava Olayları ve Orman Yangınları Araştırmacısı Theodore Keeping, iklim değişikliğinin aşırı sıcak hava dalgasını nasıl şiddetlendirdiğine ilişkin bilimsel bulguların kesin olduğunu belirtti.

Fosil yakıt kaynaklı emisyonların devam etmesinin bu haftaki yüksek sıcaklıkların "doğrudan sorumlusu" olduğunu kaydeden Keeping, "Avrupa'da birkaç yılda bir sıcaklık rekorlarının kırıldığını görüyoruz. Bu yıl ise bu durum arka arkaya gelen aylarda yaşandı. İngiltere'de okulların kapandığı 'kar günlerine' alışkınız, ancak bu nesil artık 'sıcak günlerle' büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.