Avrupa doğalgaz sıkıntısı çekerken sobacılar yerli müşteri bulamadı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşmesiyle sobacılar, iş yerlerinin önünü görücüye açtı. Yarım asırdır Yanık Çarşı'da imalat yapan soba üreticileri, ürettikleri sobalara müşteri bulamamaktan şikayetçi.

Avrupa'da doğalgaz sıkıntısı çekilirken Türkiye'de sobacılar müşteri bulamadı. Diyarbakır'da da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına her geçen gün düşmesiyle yarım asırdır Yanık Çarşı'daki sobacılar sokağında imalat yapan üreticiler, hazırlıklarını tamamladı. Ürettikleri ürünleri görücüye çıkartan üreticiler, müşteri bulamamaktan yakındı. Uzun zamandır soba üretip satan Eyüp Ağır, kırsal alanlardan gelen müşterilerden başka alıcı olmadığını ve doğalgaz rahatlık ve ekonomi sağladığını kaydetti. Ağır, "Şu anda talep yok, doğal gaz çıktı daha rahat, odun ve kömürden daha hesaplı. Dağlık yerlere ve doğal gazın gitmediği köylere satılıyor. Doğalgaz yokken soba satışlarımız iyiydi, şimdi ise müşteri yok" dedi.