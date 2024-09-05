Berlin'de IFA 2024 Başlıyor: Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik Teması Ön Planda - Son Dakika
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Ekonomi

Berlin'de IFA 2024 Başlıyor: Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik Teması Ön Planda

Berlin\'de IFA 2024 Başlıyor: Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik Teması Ön Planda

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2024, yarın kapılarını açacak. 10 Eylül'e kadar sürecek fuarda, 1800'den fazla firma yapay zeka, sürdürülebilirlik, dijital sağlık ve içerik oluşturma gibi konuları içeren yeni ürünlerini sergileyecek. Güney Kore, bu yıl organizasyonun partner ülkesi olarak öne çıkarken, Türk firmaları da fuara milli katılım sağlayacak.

05.09.2024 18:46
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Almanya'nın başkenti Berlin'de her yıl düzenlenen Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA 2024, yarın ziyaretçilere kapılarını açacak.

Sürdürebilirliğin ve yapay zekanın ön plana çıktığı IFA 2024, Berlin'de 10 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. 45'ten fazla ülkeden 1800'den fazla firmanın yeni teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuarı 180 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu yılın öne çıkan konuları arasında yapay zeka, sürdürülebilirlik, bağlanabilirlik, dijital sağlık ve içerik oluşturma yer alıyor.

Güney Kore, bu yıl 100'üncü yılını kutlayan fuarın partner ülkesi olarak yer alırken, Bryan Adams gibi sanatçıların katılacağı diğer etkinliklerle ziyaretçilerin fuar alanına çekilmesi amaçlanıyor.

Fuar bu yıl katılımcılara ev elektroniği ve beyaz eşya sektöründeki yapay destekli eğilimleri izleme, karşılaştırma, yeni ürün ve teknolojilerle tanışma fırsatı sağlarken, yapay zekanın yoğun olduğu yenilikçi ürünleri kullanma imkanı da tanıyacak.

Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA 2024'te, başta Çin ve Güney Kore olmak üzere Asyalı şirketlerin ağırlığı görülürken Türk rüzgarı da esecek.

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) fuara milli katılım sağlayarak 400 metrekarede yaklaşık 25 firma ile yer alacak, ayrıca Vestel, Arzum ve Kumtel gibi 33 şirket de fuara kendi imkanlarıyla iştirak ederek yeni ürünlerini sergileyecek.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de fuara katılan Türk şirketlerinin stantlarını fuarın ilk gününde ziyaret edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Berlin'de IFA 2024 Başlıyor: Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik Teması Ön Planda - Son Dakika

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