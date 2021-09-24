Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan 2021 yılı 7 aylık verilere göre Avrupa'da en yoğun havalimanları sıralamasında 16 milyon 292 bin 907 yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı ilk sırada yer aldı.

EUROCONTROL'ün 2021 yılı 7 aylık yolcu sayı verilerine göre Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı bu süreçte 16 milyon 292 bin 907 yolcuya hizmet verdi. Listede dördüncü sırada yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı 11 milyon 825 bin 342, onuncu sırada yer alan Antalya Havalimanı ise 8 milyon 113 bin 438 yolcu sayısına ulaştı. Konuyla ilgili olarak resmi twitter hesabından bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Avrupa'da yılın ilk 7 ayında en yoğun havalimanı listesinde 3 havalimanımız yer aldı. 1. İstanbul Havalimanı, 4. İstanbul Sabiha Gökçen Havaliman, 10. Antalya Havalimanı. Havacılığımızın Avrupa'nın zirvesindeki şanlı günlerine geri dönmesine katkı sağlayan başta fedakar mesai arkadaşlarım olmak üzere, Türk Havacılığı'nın tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.