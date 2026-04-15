Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Piyasalarında Karışık Seyir

15.04.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-Iran müzakereleri umut veriyor ama yatırımcılar temkinli. Avrupa borsaları karışık seyrediyor.

Avrupa borsalarında, ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik umudun artmasına karşın yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor.

Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı yakından takip edilirken, ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yatırımcı fiyatlamalarında belirleyici olmaya devam ediyor.

Görüşmelerden çıkan her haber piyasalarda yön tayin edici nitelikte kabul edilirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 gün içinde Pakistan'da yeni bir görüşmenin yapılabileceğini söylemesi tarafların müzakereci tutumunun sürdüğünü gösterdi.

Trump'ın savaşa ilişkin verdiği bir röportajda da "(Savaş) sanırım bitmeye çok yakın." ifadesini kullanması iyimserliği artırdı.

Söz konusu gelişmelere karşın yatırımcıların temkinli davranmasıyla Avrupa piyasalarında karışık bir seyir öne çıkıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 619,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.622 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 24.053 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 48.195 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 8.279 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 18.255 puanda bulunuyor.

ECB Başkanından para politikası mesajı

Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra Washington'da düzenlenen Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Toplantılar kapsamında dün açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yükselen enerji maliyetlerinin Avro Bölgesi'ni ECB'nin temel senaryosundan uzaklaştırdığını ancak bunun henüz faiz artışına yönelmeyi gerektirecek düzeyde olmadığını söyledi.

Lagarde, veriye bağlı olduklarını ancak gerektiğinde harekete geçmekten çekinmeyeceklerini vurguladı.

Ekonominin temel senaryo ile olumsuz senaryo arasında olduğunu ifade eden Lagarde, erken istifa olasılığına yönelik ise ufukta bulutlar varken gemiyi terk etmeyeceğini dile getirdi.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmeler ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Finans, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 11:25:27. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.