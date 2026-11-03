Avrupa ülkelerinden yüzlerce itfaiyeci Brüksel\'de bütçe kesintilerini protesto etti

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden itfaiyeciler, personel ve ekipman eksikliklerinin giderilmesi, bütçe kesintilerine son verilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Brüksel'de gösteri düzenledi.

Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu (EPSU) ile Belçika'daki itfaiyeci sendikalarının çağrısıyla Avrupa ülkelerinden yüzlerce itfaiyeci Brüksel'de Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

İtfaiyeciler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Sivil Koruma Forumu'nun düzenlendiği Tour & Taxis fuar alanına kadar yürüdü.

Göstericiler, personel ve ekipman eksikliği ile çalışma koşullarındaki zorluklara dikkati çekerek, bütçe kesintilerine son verilmesini talep etti.