Avrupa ülkelerinden yüzlerce itfaiyeci Brüksel\'de bütçe kesintilerini protesto etti

Avrupa ülkelerinden yüzlerce itfaiyeci Brüksel'de bütçe kesintilerini protesto ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EPSU ve Belçika'daki itfaiyeci sendikalarının çağrısıyla Avrupa ülkelerinden yüzlerce itfaiyeci Brüksel'de toplandı. Personel ve ekipman eksikliği ile bütçe kesintilerini protesto eden itfaiyeciler, Kuzey Tren İstasyonu'ndan Tour & Taxis'e yürüdü.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden itfaiyeciler, personel ve ekipman eksikliklerinin giderilmesi, bütçe kesintilerine son verilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Brüksel'de gösteri düzenledi.
Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu (EPSU) ile Belçika'daki itfaiyeci sendikalarının çağrısıyla Avrupa ülkelerinden yüzlerce itfaiyeci Brüksel'de Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.
İtfaiyeciler, birkaç kilometre mesafedeki Avrupa Sivil Koruma Forumu'nun düzenlendiği Tour & Taxis fuar alanına kadar yürüdü.
Göstericiler, personel ve ekipman eksikliği ile çalışma koşullarındaki zorluklara dikkati çekerek, bütçe kesintilerine son verilmesini talep etti.
Kaynak: AA
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