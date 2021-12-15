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Avrupa'ya ihraç edilen el emeği kapı süsleri beldenin geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Avrupa'ya ihraç edilen el emeği kapı süsleri beldenin geçim kaynağı oldu

15.12.2021 12:13
Avrupa'ya ihraç edilen el emeği kapı süsleri beldenin geçim kaynağı oldu

Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler beldesinde kadınların ürettiği kapı süsleri, zamanla yöre halkının geçim kaynağı haline geldi.

Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler beldesinde kadınların ürettiği kapı süsleri, zamanla yöre halkının geçim kaynağı haline geldi.

Orman Genel Müdürlüğünün izin ve desteğiyle biyolojik çeşitliliğin ön plana çıktığı Kocaaliler kırsalındaki ormanlardan toplanan kozalak, dal ve bazı meyvelerden çelenk şeklinde kapı süsü yapan kadınlar, hane ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Ağustos-aralık döneminde yılbaşı için kapı süsü üreten kadınlar, bir çelenkten 4 lira 50 kuruş kazanıyor, her bir kadın günde en az 30, en fazla 100 çelenk hazırlıyor.

Ürünler, Hollanda, Almanya, İngiltere, Danimarka ve Finlandiya'ya satılıyor.

"Belde sakinlerinin yüzde 90'ını bu işle ilgileniyor"

Beldede faaliyet gösteren bir ihracatçı firmanın yetkilisi Fatih Yüce, AA muhabirine, yaklaşık 2 bin 200 kişinin yaşadığı beldede halkın yüzde 90'ının bu işle ilgilendiğini söyledi.

Yüce, çelenkleri daha çok evlerde kadınların yaptığını, ürünlerin tamamının ihraç edildiğini dile getirdi.

Çelenklerin Avrupa'da Noel süslemelerinde kullanıldığını belirten Yüce, şöyle dedi:

"Yılbaşı yaklaştıkça talep yoğun, yetişmeye çalışıyoruz. Bunu Avrupa'da kapı süsü olarak veya mezarları ve anıtları süslemede kullanıyorlar. Birbirlerine Noel hediyesi olarak veriyorlar. Güzel bir ihracat ürünü. Çeşitli modellerimiz var. Sezonda yaklaşık 500-600 bin civarında çelenk üretimi yapıyoruz. Beldemiz için bu iş büyük bir gelir kaynağına dönüştü. Sadece bizim firmamız çelenk üretiminde beldeye sezonda yaklaşık 8-10 milyon lira civarında ekonomik katkı sağlıyor."

"Çeşit çeşit, rengarenk orman meyveleri kullanılıyor"

Bir diğer ihracatçı firmanın yetkilisi Mustafa Karakaş da çelenk yapanların yanı sıra yapıma destek veren, malzemeyi toplayanların da bu işten para kazandığını söyledi.

Çelenklerde 10-15 çeşit orman meyvesi kullanıldığını ifade eden Karakaş, "Beldedeki neredeyse herkes için bir gelir kaynağı oldu. Çeşit çeşit, rengarenk orman meyveleri kullanılıyor. Yaban mersini ve dalı, çelengin ana maddelerini oluşturuyor. Kadınlar bu ürünleri demir telle çemberlere sarıyor, işliyor. Çelenkçilik beldemizin ekonomi anlamında kaderini değiştiren bir sektör haline geldi. Antalya üzerinden yılbaşı için direkt yurt dışına ihraç ediyoruz." diye konuştu.

"Bir ayda 10 bin lira kazanan kadınlar var"

İşçilerden sorumlu Münevver Atik, 19 yıldır bu sektörde çalıştığını, beldede çelenk yapımının 2001'de başladığını dile getirdi.

Bazı kadınların firmaların atölyelerinde çalıştığını belirten Atik, "Çemberlere dalları sarıyoruz, üzerine kozalak, okaliptus, kuşburnu, kızılcık, alıç, dağ çileği, kırmızı meyveler yerleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Ayşe Düz, çocukluğundan beri çelenk yaptığını, bir ayda 10 bin lira kazanan kadınların olduğunu kaydetti.

Havva Düz de "Severek işliyoruz. Evimize katkı sağlıyoruz, çocuklarımızı okutuyoruz." dedi.

Avrupa'ya ihraç edilen el emeği kapı süsleri beldenin geçim kaynağı oldu
Avrupa'ya ihraç edilen el emeği kapı süsleri beldenin geçim kaynağı oldu
Avrupa'ya ihraç edilen el emeği kapı süsleri beldenin geçim kaynağı oldu
Avrupa'ya ihraç edilen el emeği kapı süsleri beldenin geçim kaynağı oldu
Avrupa'ya ihraç edilen el emeği kapı süsleri beldenin geçim kaynağı oldu

Kocaaliler, Yılbaşı, Burdur, Çelenk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa'ya ihraç edilen el emeği kapı süsleri beldenin geçim kaynağı oldu - Son Dakika Ekonomi


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