Avrupalı turistin tercihi şubatta Türkiye oldu - Son Dakika
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Avrupalı turistin tercihi şubatta Türkiye oldu

23.03.2022 11:06
Avrupalı turistin tercihi şubatta Türkiye oldu

Türkiye, şubatta bir önceki yıla göre yüzde 200'e yaklaşan oranda artan sayıda yabancı turisti ağırladı.

Türkiye, şubatta bir önceki yıla göre yüzde 200'e yaklaşan oranda artan sayıda yabancı turisti ağırladı.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, şubat ayında Türkiye'ye en çok Brüksel, Frankfurt, Paris, Amsterdam ve Bakü'den turist geldi. En popüler 5 rota sırasıyla Brüksel- İstanbul, Frankfurt-İstanbul, Paris-İstanbul, Amsterdam- Gaziantep ve Amsterdam-İstanbul oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı şubat ayı verilerine göre, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 artış kaydedildi.

Enuygun verilerine göre, geçen ay boyunca satılan toplam uçak biletlerinin yüzde 15'i 11 Şubat'ta satın alındı.

Şubat ayında yurt dışından Türkiye'ye uçak bileti satın alanların ödediği ortalama bilet tutarı ise 3 bin 620 TL oldu. En fazla ödenen bilet tutarı Amsterdam-İstanbul rotasında 4 kişi için 9 bin 345 TL olurken, minimum tutar Hannover- Ankara rotasında bir kişilik uçak bileti için 1.918 TL olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, şubatta geçen yıla kıyasla Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısının önemli bir artış gösterdiğini belirterek, "Son 2 yılda pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar ortadan kalkınca ara verilen seyahatleri gerçekleştirmeye başladık. Özellikle Avrupalı turist sayısında görülen artış yaz için de beklentimizi yükseltiyor. Bahar ve yaz aylarından oldukça umutluyuz." ifadelerini kullandı.

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İstanbul, Türkiye, turist, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupalı turistin tercihi şubatta Türkiye oldu - Son Dakika


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