Avukattan kiracılara uyarı - Son Dakika
Üye Girişi

Avukattan kiracılara uyarı

21.06.2022 10:05
Avukattan kiracılara uyarı

TÜGİAD Eskişehir Şube Genel Sekreteri Av. Dr. Ali Önal, gündemde olan kira fiyatlarındaki artışlar ve yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili uyarılarda bulunarak, "Kanun kiracıdan yana, mağdur olmayın" dedi.

TÜGİAD Eskişehir Şube Genel Sekreteri Av. Dr. Ali Önal, gündemde olan kira fiyatlarındaki artışlar ve yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili uyarılarda bulunarak, "Kanun kiracıdan yana, mağdur olmayın" dedi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Genel Sekreteri Av. Dr. Ali Önal, kira fiyatlarında yaşanan artışlar ve bu konuda gündemde olan tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. 'Hukuki olmayan yollara başvurulduğunu görüyoruz' diyen Av. Dr. Ali Önal, "İnşaat maliyetlerinin yükselmesi sonrasında artan gayrimenkul fiyatlarına paralel olarak kiralarda artışlar meydana geldi. Bu durum kiracılar ile ev sahipleri arasında da anlaşmazlığı gündeme getirdi. Haziran ayında yapılan resmi açıklamaya göre yapılacak sözleşmelerde kira artışı %25 ile sınırlandırılmıştır. Bu düzenlemeye uymayarak daha yüksek kira artışı yapmak isteyen mülk sahiplerinin hukuki olmayan yollara başvurduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"Sonradan doldurulan tahliye taahhütnameleri geçersizdir"

Av. Dr. Ali Önal, kira sözleşmesi yapılırken boş olarak imzalatılan tahliye taahhütnamelerinin geçersiz olduğunu söyleyerek, " Yargıtay'ın verdiği pek çok karar var. Boş alınan tahliye taahhütnameleri geçersizdir. Kiracılar, bu tahliye talebine itiraz etmelidirler. Yakın zamanda verilen İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi kararında, kiracı ile ev sahibi arasında davadan kısa süre önce yapılan whatsapp yazışmaları kiracı tarafından mahkemeye delil olarak sunulmuştur. Yazışmalarda kiralayan tarafın, bu yıl kira bedelini enflasyon üzerinde arttıracağını söylediği görülmüş, mahkeme de tahliye taahhütnamesinin baskı altında taşınmaz kiralanırken alındığına hükmetmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Özel belgede sahtecilik suçlaması ile karşı karşıya kalabilirler"

Av. Dr. Ali Önal, bazı mahkemelerde hakimlerin böyle durumlarda özel belgelerde sahtecilik suçunun oluştuğu yönünde değerlendirmelerde de bulunduğunu ifade ederek, "Kiralayanlar hakkında bu yönde suç duyuruları da yapılmaktadır. Bu nedenle kiracıların haklarını bilmeleri ve dikkatli olmalı, mağdur olmaları açısından çok önemlidir. Eskişehir'deki tüm kiracı vatandaşlarımızı da bu konuda uyarıyor, kanunun kiracılardan yana olduğunu ve yaşanan haksız durumlarda hukuki olarak haklarını arayabileceklerini hatırlatıyoruz" diye konuştu.

"Eskişehir'de Böyle Durumların Yaşanmasını İstemiyoruz"

TÜGİAD Eskişehir Genel Sekreteri Dr. Av. Ali Önal, Eskişehir'de böyle durumların yaşanmamasını istediklerini dile getirirken, "Kanunlar çerçevesinde hareket edelim. Yasal olmayan yapılan her şeyin sonucu elbet mahkemeden geri dönecektir. Bu sebeple devletin belirlediği oranları dikkate alarak bu süreci hem kiracı hem de kiralayan olarak sorunsuz geçirmeliyiz" dedi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdılar Mahkemelik olan ev sahibi ile kiracının kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Birbirlerine sopa ve yumruklarla saldırdılar Bu ev 150 yılı aşkın süredir sadece misafir ağırlamak için bekliyor Bu ev 150 yılı aşkın süredir sadece misafir ağırlamak için bekliyor 1200 yıllık yeraltı şehri vandalların hedefi haline geldi 1200 yıllık yeraltı şehri vandalların hedefi haline geldi
Kaynak: İHA

Eskişehir, Ali Önal, kiracı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avukattan kiracılara uyarı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 12:43:30. #1.11#
SON DAKİKA: Avukattan kiracılara uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement