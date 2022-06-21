Avukattan kiracılara uyarı

TÜGİAD Eskişehir Şube Genel Sekreteri Av. Dr. Ali Önal, gündemde olan kira fiyatlarındaki artışlar ve yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili uyarılarda bulunarak, "Kanun kiracıdan yana, mağdur olmayın" dedi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Genel Sekreteri Av. Dr. Ali Önal, kira fiyatlarında yaşanan artışlar ve bu konuda gündemde olan tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. 'Hukuki olmayan yollara başvurulduğunu görüyoruz' diyen Av. Dr. Ali Önal, "İnşaat maliyetlerinin yükselmesi sonrasında artan gayrimenkul fiyatlarına paralel olarak kiralarda artışlar meydana geldi. Bu durum kiracılar ile ev sahipleri arasında da anlaşmazlığı gündeme getirdi. Haziran ayında yapılan resmi açıklamaya göre yapılacak sözleşmelerde kira artışı %25 ile sınırlandırılmıştır. Bu düzenlemeye uymayarak daha yüksek kira artışı yapmak isteyen mülk sahiplerinin hukuki olmayan yollara başvurduğunu görüyoruz" diye konuştu.

"Sonradan doldurulan tahliye taahhütnameleri geçersizdir"

Av. Dr. Ali Önal, kira sözleşmesi yapılırken boş olarak imzalatılan tahliye taahhütnamelerinin geçersiz olduğunu söyleyerek, " Yargıtay'ın verdiği pek çok karar var. Boş alınan tahliye taahhütnameleri geçersizdir. Kiracılar, bu tahliye talebine itiraz etmelidirler. Yakın zamanda verilen İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi kararında, kiracı ile ev sahibi arasında davadan kısa süre önce yapılan whatsapp yazışmaları kiracı tarafından mahkemeye delil olarak sunulmuştur. Yazışmalarda kiralayan tarafın, bu yıl kira bedelini enflasyon üzerinde arttıracağını söylediği görülmüş, mahkeme de tahliye taahhütnamesinin baskı altında taşınmaz kiralanırken alındığına hükmetmiştir" ifadelerine yer verdi.

"Özel belgede sahtecilik suçlaması ile karşı karşıya kalabilirler"

Av. Dr. Ali Önal, bazı mahkemelerde hakimlerin böyle durumlarda özel belgelerde sahtecilik suçunun oluştuğu yönünde değerlendirmelerde de bulunduğunu ifade ederek, "Kiralayanlar hakkında bu yönde suç duyuruları da yapılmaktadır. Bu nedenle kiracıların haklarını bilmeleri ve dikkatli olmalı, mağdur olmaları açısından çok önemlidir. Eskişehir'deki tüm kiracı vatandaşlarımızı da bu konuda uyarıyor, kanunun kiracılardan yana olduğunu ve yaşanan haksız durumlarda hukuki olarak haklarını arayabileceklerini hatırlatıyoruz" diye konuştu.

"Eskişehir'de Böyle Durumların Yaşanmasını İstemiyoruz"

TÜGİAD Eskişehir Genel Sekreteri Dr. Av. Ali Önal, Eskişehir'de böyle durumların yaşanmamasını istediklerini dile getirirken, "Kanunlar çerçevesinde hareket edelim. Yasal olmayan yapılan her şeyin sonucu elbet mahkemeden geri dönecektir. Bu sebeple devletin belirlediği oranları dikkate alarak bu süreci hem kiracı hem de kiralayan olarak sorunsuz geçirmeliyiz" dedi. - ESKİŞEHİR