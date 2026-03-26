Avustralya Akaryakıt Krizine Çözüm Arıyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avustralya Akaryakıt Krizine Çözüm Arıyor

26.03.2026 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Albanese, artan akaryakıt fiyatları ve stok yetersizliği nedeniyle kabineyi acil topladı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ülkede artan akaryakıt fiyatları, stok yetersizliği endişeleri ve tüketici talebi gibi konuları ele almak üzere kabineyi ikinci kez acil toplama kararı aldı.

ABC News'ün haberine göre, Avustralya hükümeti, ülke genelinde yaklaşık 470 akaryakıt istasyonunda en az bir çeşit yakıtın tükendiğini doğruladı.

Avustralya Enerji Bakanı Chris Bowen, hükümetin yakıt sıkıntısının hafifletilmesi için bazı seçenekleri olduğunu ancak henüz bunlara ihtiyaç duymadıklarını belirtti.

Başbakan Albanese ise artan akaryakıt fiyatları, stok yetersizliği endişeleri ve tüketici talepleri gibi konuları ele almak üzere ikinci kez acil kabine toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Avustralya'da artan akaryakıt fiyatları bazı sektörleri ve tüketicilerin günlük yaşamını olumsuz etkilemeye devam ederken birçok eyaletin başbakanı, federal hükümetten yakıt tedariki konusunda ulusal düzeyde bir koordinasyon talep ediyor. Ancak Başbakan Albanese, yakıt dağıtımının her eyaletin kendi sorumluluğunda olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, Sky News'ün haberine göre, Bağımsız Araştırmalar Merkezi Enerji Araştırmaları Direktörü Aidan Morrison, yaptığı açıklamada, Avustralya'nın nisan ortasında ciddi yakıt yetersizliği çekeceği uyarısında bulundu.

Ülkedeki akaryakıt endişeleri nedeniyle 13 Mart'ta acil durum stokundan 6 günlük petrol ve 5 günlük dizel rezervleri serbest bırakılmıştı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA

Avustralya, Politika, Ekonomi, Kabine, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 12:05:08. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.