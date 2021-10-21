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Avustralya'nın en büyük üç süpermarket zinciri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi - Son Dakika

Avustralya'nın en büyük üç süpermarket zinciri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi

21.10.2021 10:35
Avustralya'nın en büyük üç süpermarket zinciri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi

Avustralya'da yer alan ülkenin en büyük 3 süpermarket zinciri, çalışanlarına koronavirüs aşısı zorunluluğu getirdi. Geçerli muafiyeti olmayan tüm çalışanlar aşı yaptıracak.

Avusturalya'da 3 zincir süpermarket devi olan Woolworths, Aldi ve Coles, market çalışanlarının Covid-19 aşısı olmalarını zorunlu hale getirdiklerini duyurdu. Şirket yönetimlerinden yapılan açıklamalara göre, gelecek aylarda yürürlüğe girecek aşı mecburiyeti uygulaması kapsamında, geçerli muafiyetleri bulunmayan tüm çalışanların aşı yaptırmaları gerekiyor.

ÇİFT DOZ AŞI YAPTIRANLARIN ORANI YÜZDE 70,8

Avustralya'da, aşıya uygun olan 16 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 85,8'i Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırırken, çift dozunu da yaptıranların oranı 70,8. Tam aşılama oranlarının yüzde 70'in üzerine çıkmasıyla, 2020 mart ayından bu yana kapalı tutulan ülke sınırlarının, yurt dışındaki Avustralyalılara ve vize sahibi uluslararası öğrencilere öncelik verilerek gelecek ay yeniden açılması bekleniyor.

COVİD-19'DAN ÖLENLERİN SAYISI 1592'YE ÇIKTI

Ülkenin diğer eyaletlerinde Covid-19'dan yeni can kaybı bildirilmezken son 24 saatte Victoria eyaletinde 12, NSW'de 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Avustralya'da virüsten ölenlerin sayısı 1592'ye yükseldi. Tam kapanmanın bu gece yarısı sona ereceği Victoria eyaletinde 2 bin 232, NSW'de 372 ve ACT'de 28 kişiye daha Covid-19 teşhisi konulmasıyla, ülke genelinde bir günde 2 bin 633 kişi virüse yakalandı. Covid-19'un ilk görüldüğü 25 Ocak 2020'den bu yana 152 bin 89 vakanın kaydedildiği Avustralya'da, 28 bin 913 aktif vakadan 275'i yoğun bakımda olmak üzere 1350 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Avustralya'nın en büyük üç süpermarket zinciri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi

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Son Dakika Ekonomi Avustralya'nın en büyük üç süpermarket zinciri, çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdi - Son Dakika Ekonomi


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