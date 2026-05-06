Avustralya Yakıt Güvenliği Paketi Açıklandı
Avustralya Yakıt Güvenliği Paketi Açıklandı

06.05.2026 10:44
Başbakan Albanese, yakıt arz güvenliğini artırmak için 7,2 milyar dolar harcayacaklarını duyurdu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yakıt arz güvenliğini güçlendirmek ve devlet yakıt rezervi oluşturmak amacıyla yaklaşık 7,2 milyar dolar (yaklaşık 10 milyar Avustralya doları) harcama yapılacağını açıkladı.

Yakıt ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'ini ithalatla karşılayan Avustralya'da, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle bazı bölgelerde arz sıkıntıları yaşanıyor.

Albanese, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, federal bütçe kapsamında yaklaşık 7,2 milyar dolarlık "Yakıt Güvenliği ve Dayanıklılık Paketi"nin devreye alınacağını duyurdu.

Paketin yakıt ve gübre tedarikinin artırılması ile stratejik rezervlerin genişletilmesini kapsadığını belirten Albanese, oluşturulacak rezervin özellikle kriz dönemlerinde arz kesintilerinin önüne geçmeyi amaçladığını kaydetti.

Albanese, yaklaşık 1 milyar litre kapasiteli rezerv sayesinde Avustralya'nın en az 50 günlük yakıtı ülke içinde bulundurmasının hedeflendiğini belirtti.

Açıklanan paket kapsamında yaklaşık 5,4 milyar dolar (yaklaşık 7,5 milyar Avustralya doları), yakıt ve gübre arzı ile depolamasını artırmak amacıyla kredi, sermaye, garanti, sigorta ve fiyat desteği gibi finansman mekanizmaları için kullanılacak.

Yaklaşık 2,3 milyar ABD doları (3,2 milyar Avustralya doları) ise devlet mülkiyetinde yakıt güvenliği rezervi oluşturulmasına ayrılacak, bu rezervin dizel ve havacılık yakıtı başta olmak üzere, uzun vadeli arzı desteklenecek.

Ayrıca, yakıt rafineri kapasitesinin artırılmasına yönelik fizibilite çalışmalarına yaklaşık 7,2 milyon ABD doları (10 milyon Avustralya doları) kaynak ayrılacak.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

