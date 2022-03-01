Avusturya'dan karar çıktı! ABD'nin 'Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi' talebini kabul etti - Son Dakika
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Avusturya'dan karar çıktı! ABD'nin 'Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi' talebini kabul etti

01.03.2022 22:29

Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Korkmaz'ın Türkiye'ye mi yoksa ABD'ye mi iade edileceğine dair Avusturya mahkemesi kararını verdi. Wels Bölge Mahkemesi, Türkiye'ye de iadesi gündemde olan Korkmaz'a yönelik ABD'nin iade talebine ilişkin kararında, dolandırıcılık suçlaması kapsamında talebi kabul ederken, kara para aklama suçlaması kapsamında ise iade talebini yerinde bulmadı.

Avusturya'da Wels Bölge Mahkemesi, bu ülkede tutuklu Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik ABD'nin iade talebine ilişkin kararında, dolandırıcılık suçlaması kapsamında talebi kabul ederken, kara para aklama suçlaması kapsamında ise iade talebini yerinde bulmadı.

SAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Wels Savcılığı Basın Biriminden Barbara Rumplmayr, mahkemenin davaya ilişkin aldığı kararı paylaştı. Açıklamada "Wels Bölge Mahkemesi, ABD'nin Viyana Büyükelçiliğinin ileri sürdüğü, elektronik veri akışı, görsel ya da işitsel araçları kullanmak suretiyle dolandırıcılık ve mahkeme sürecini yanıltmaya ilişkin suçlamalardan ötürü yaptığı iade başvurusu geçerli bulundu. Kara para aklamaya yönelik komplo kurma ve mahkeme sürecini manipüle etme suçlamalarına yönelik yapmış olduğu iade başvurusu ise geçersiz bulundu" denildi.

AVUKATLAR KARARA İTİRAZ EDEBİLİR

Açıklamada ayrıca, Korkmaz'ın avukatlarının söz konusu karara itiraz edebileceği ve konuyu üst mahkemeye taşıyabilecekleri belirtildi.

SON KARARI AVUSTURYA ADALET BAKANLIĞI VERECEK

Konuya ilişkin, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Beklemekte olduğumuz gibi mahkeme ABD'nin iade talebine yönelik iade edilebileceği kararını verdi. Bu karara itiraz edildiği takdirde süreç uzayabilir. Ancak son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek" dedi.

AVUSTURYA'DA HUKUKİ SÜREÇ

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesinde 17 Mayıs'ta Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişiyle, bu kişilerle bağlantılı "malen sorumlu" şirketler hakkında Amerika'dan haksız kazançla elde edilen "mal varlığı değerini aklama" suçundan hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında, mahkeme, Korkmaz'ın yokluğunda tutuklanmasına hükmetmişti.

TÜRKİYE'NİN GEÇEN YILKİ İADE TALEBİ KABUL EDİLMİŞTİ

Türkiye ve ABD tarafından hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan Korkmaz, 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bir kasabada emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı. Önce başkent Viyana'ya getirilen Korkmaz daha sonra yakalandığı Wels'e gönderilmiş, burada 5 Temmuz 2020'de yapılan duruşmada tutukluluk halinin sürmesine hükmedilmişti. Korkmaz'ın davasının görüldüğü Wels Mahkemesi, Ağustos 2021'de Türkiye'nin iade talebini kabul etmişti.

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Son Dakika Ekonomi Avusturya'dan karar çıktı! ABD'nin 'Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi' talebini kabul etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avusturya'dan karar çıktı! ABD'nin 'Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesi' talebini kabul etti - Son Dakika
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