AXA Türkiye'den Bengisu Avcı ile Anlaşma - Son Dakika
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Ekonomi

AXA Türkiye'den Bengisu Avcı ile Anlaşma

AXA Türkiye, milli yüzücü Bengisu Avcı ile sürdürülebilir su yaşamını koruma amacıyla anlaşma imzaladı.

13.11.2024 15:47
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AXA Türkiye Milli Yüzücü Bengisu Avcı ile "Değerler Ortaklığı" anlaşmasına imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AXA Türkiye "değerli olanı korumak" misyonunun bir parçası olarak Birleşmiş Milletlerin 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden biri olan sudaki yaşamı korumak ve konuyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla kulaç atan milli yüzücü Bengisu Avcı ile Değerler Ortaklığı'na imza attı.

Şirket, Molokai ve Cook boğazlarını yüzerek geçen ilk Türk, Cebelitarık Boğazı'nı en hızlı sürede geçen Türk ve Manş Denizi'ni en hızlı geçen Türk kadını ünvanlarının sahibi olan milli yüzücüye verdiği desteği, yol arkadaşlığı olarak tanımlıyor.

AXA Türkiye, dünya dostu sigortacılık anlayışı çerçevesinde, toplumu, geleceği korumanın ve riskler konusunda farkındalık yaratmanın önemli bir sorumluluk alanı olduğunu bilerek hareket ediyor.

Avcı'nın deniz kirliliğine ve ekosistemin zarar görmesine dikkati çekmek amacıyla yedi büyük kanalı geçmeyi hedeflediği OCEANS-7, bu anlamda AXA Türkiye'nin bakış açısıyla paralellik gösteriyor.

2012'den bugüne dünya genelinde sadece 34 sporcu bu hedefi başarıyla tamamlarken, beş kanalı geçen milli sporcu bu hedefe en yakın Türk yüzücü konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Bengisu Avcı, Ekonomi, Türkiye, Sağlık, Finans, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AXA Türkiye'den Bengisu Avcı ile Anlaşma - Son Dakika

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