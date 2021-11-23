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'Ayakkabı Tasarım Yarışması' sektörün trendlerini belirleyecek - Son Dakika

'Ayakkabı Tasarım Yarışması' sektörün trendlerini belirleyecek

23.11.2021 10:56
'Ayakkabı Tasarım Yarışması' sektörün trendlerini belirleyecek

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 4'üncü kez 'Ayakkabı Tasarım Yarışması'nı düzenleyecek.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 4'üncü kez 'Ayakkabı Tasarım Yarışması'nı düzenleyecek. Başvurular 15 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Türkiye'de ayakkabı ve deri sektörünün geleceğinin belirlenmesinde rol oynayacak, yetenekli genç tasarımcıların arttırılması ve yeni tasarımcıların sektöre kazandırılması amacıyla düzenlenen 4'üncü Ayakkabı Tasarım Yarışması, Kadın ve Erkek Ayakkabı kategorilerinde yarışmaya katılım sağlayacakları bekliyor. 15 Aralık 2021 tarihine kadar başvurunun devam edeceği Ayakkabı Tasarım Yarışması'nın Kreatif Direktörlüğünü Gamze Saraçoğlu üstleniyor.

Tasarım gücüne sahip gençler bir araya gelecek

Yarışmanın bu yılki önemli özelliklerinden biri de özgür ruhlu tasarım gücüne sahip gençleri bir araya getirerek, ayakkabı tasarımlarındaki trendlerin etkisini ortaya koyma bakış açısıyla tasarımcıları en yeni ürünleri tasarlamaya teşvik etmek. Genç ve kreatif tasarımları bir araya getiren '4'üncü Ayakkabı Tasarım Yarışması' 15 Aralık tarihine kadar kreatif çizgilerle birleşen özgün tasarımları bekliyor.

"Tasarıma ve tasarımcıya büyük önem veriyoruz"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, "Deri ve deri mamulleri sektörü olarak Türkiye'nin en katma değerli ihracatını gerçekleştiren sektörlerin başında geliyoruz. Bu başarının ardında ise yetişmiş iş gücümüz, kaliteli üretimimiz ve elbette dünya trendlerini yakından takip eden ve uygulayan tasarım kabiliyetimiz var. İDMİB olarak tasarıma ve tasarımcıya büyük önem veriyoruz. Sektöre yeni tasarımcıları kazandırmak için bir yıl ayakkabı, bir yıl ise konfeksiyon ve saraciye sektörlerinde tasarım yarışmaları düzenliyoruz. Bugüne kadar yarışmalarımızda dereceye giren 16 arkadaşımıza Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle yurt dışında tasarım alanında yüksek lisans eğitimi desteği sunduk. Geçtiğimiz yıl hayata geçirdiğimiz 'Girişimci Tasarımcılar Programımızla' tasarıma ve tasarımcıya yatırım yapmayı sürdürdük. Pandeminin olumsuz koşullarına rağmen son iki yılda dijital ortamda, iki tanesi hedef pazarlarımız olan Japonya ve Güney Kore olmak üzere, altı trend semineri organize ettik. Pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız tasarım yarışmalarına 4. Ayakkabı Tasarım Yarışmamızla devam etmenin mutluluğunu yaşıyor, yarışmanın sektörümüze ve tasarım dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Gamze Saraçoğlu, yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu sene 4'üncü kez gerçekleşen Ayakkabı Tasarım Yarışması'nın, yenilikçi ve özgün tasarım gücüne sahip gençlere ilham vermenin ötesinde, kreatif tasarımcıların mesleki gelişimlerini destekleyerek, sektöre kazandırılmasını amaçlıyoruz. Yarışmaya katılan genç finalistlerin tasarım gücünü yükselten bu yarışma, sektörü yakından tanıma ve sektöre yön verme noktasında eğitim niteliğinde kıymetli bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ödül hakkında şu bilgiler verildi: Kadın ve Erkek ayakkabı kategorilerinde dereceye giren ilk 3 yarışmacıya yurt içinde 6 ay yabancı dil eğitimi, birinci olan yarışmacıya 30 bin TL, İkinciye 20 bin TL ve Üçüncüye de 10 bin TL para ödülü verilecek. Dijital Tasarım Ödülü kapsamında, finale kalmış 10 tasarımcıdan yarışma başvurularını bilgisayar programı ile hazırlamış olan tasarımcılar ayrıca değerlendirilecek ve Kadın ve Erkek Kategorisinde en iyi dereceye sahip olan birer kişiye 15 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmaya katılım sağlayacak adaylar daha fazla bilgi almak ve katılım koşullarını öğrenmek için sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilir, idmib@itkib.org.tr adresinden yarışmaya başvurabilir. - İSTANBUL

'Ayakkabı Tasarım Yarışması' sektörün trendlerini belirleyecek

Türk Lirası, İstanbul, Türkiye, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Ayakkabı Tasarım Yarışması' sektörün trendlerini belirleyecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 'Ayakkabı Tasarım Yarışması' sektörün trendlerini belirleyecek - Son Dakika
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