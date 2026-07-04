Ayçiçeği İthalatında Tarife Kontenjanı - Son Dakika
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Ayçiçeği İthalatında Tarife Kontenjanı

04.07.2026 09:27
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Yağlık ayçiçeği tohumu ve yağı ithalatında %0 ve %20 gümrük vergili tarife kontenjanı belirlendi.

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında tarife kontenjanı uygulanması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre 11 Ocak 2027-31 Mayıs 2027 döneminde 1 milyon 250 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde sıfır veya bunun karşılığı 500 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı.

Kontenjan, 1 Temmuz-30 Kasım döneminde yerli yağlık ayçiçeği tohumu alımı yapanlar öncelikli olmak üzere ham veya rafine ayçiçeği yağı üreten sanayici firmalara dağıtılacak.

Karar kapsamında yapılacak ithalat için İthalat Genel Müdürlüğünce lisans düzenlenecek. Bu lisans üçüncü kişilere devredilemeyecek.

Ayrıca, Ticaret Bakanlığınca söz konusu tarife kontenjanının başvuru ile kullanım usul ve esaslarını belirleyen "Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre konuya ilişkin başvurular, 1-15 Aralık döneminde e-Devlet üzerinden veya Ticaret Bakanlığının internet sitesinden yapılacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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