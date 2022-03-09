Ayçiçeğine inat yerli üretim zeytinyağı fiyatını koruyor. - Son Dakika

Ayçiçeğine inat yerli üretim zeytinyağı fiyatını koruyor

BALIKESİR Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle arz dengesi bozulan sıvı yağ piyasasındaki yükseliş dikkatleri çekerken Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tan "Özellikle savaş yıllarında milli ürünler çok daha öne çıkıyor." dedi. Savaş nedeniyle arz dengesi bozulan ve fiyatları yükselen sıvı yağlara inat yerli üretim zeytinyağı fiyatını korumaya devam ediyor.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tan zeytinyağının önemli bir değer olduğuna değinerek "Dünya'nın sıvı yağlar bakımından en değerli ürünü zeytinyağıdır. Yıllardan beri biz bunu savunuyoruz. Esasında sıvı yağların tamamının zeytinyağı olması için mücadele ediyoruz. Türkiye'de büyük alanların zeytincilik ile donatılmasını arzu ediyoruz Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi olarak." Dedi.

Arz noksanlığının sıvı yağların fiyatlarında artışa neden olduğuna değinen Dr. Tan "Şu an tabii ki diğer bitkisel yağlarda bir sıkıntı var. Arz noksanlığı, daha doğrusu piyasada bir kıtlık başladı. Tabi ki savaş nedeniyle. Hem Ukrayna, hem de Rusya'dan kaynaklı. Bu durumda elimizde milli ürünümüz olan zeytin ve zeytinyağı var. Bu sektörün ne kadar önemli olduğunu, bu kutsal ağacın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bize gösteriyor. Özellikle savaş yıllarında milli ürünler çok daha öne çıkıyor." dedi.

Türkiye'de yeteri kadar yerli üretim zeytinyağı stokunun depolarda olduğuna değinen UZZK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tan "Şu anda Ayçiçek yağı ve diğer yağların inanılmaz bir artışı söz konusu. Dolayısı ile zeytinyağı stoklarımız bizim yeterince var. Bu da bizim bir şansımız. Bu yıl yaklaşık 235 bin ton zeytinyağı üretimi yapıldı ve bu artık ağaçta değil ambarda. Yani tamamlanmış oldu bu rekolte. Geçen seneden devir stok ile 270-280 bin ton civarında elimizde sadece zeytinyağı var ki bunun prina yağları diğer zeytinde sayarsak, belki zeytinde de dönebilir. Çünkü sofralık zeytin rekoltemiz oldukça yüksek. Diğer bitkisel yağlardaki sıkıntı belki sofralık zeytinden zeytinyağına dönüşü de getirebilir. Bizim bilançomuza baktığımızda ortalama iç tüketimimizin 2 kilogram kişi başına olduğuna göre 160 bin - 170 bin ton civarındadır. Bundan 110 bin ton bir fazlalık oluyor. İhracatımızda normalde en fazla 70 bin ton. Son dört yılın ortalaması 50 bin tondur." dedi.

Hem iç piyasaya, hem de dış piyasalara zeytinyağı stokunun cevap verebileceğine değinen Dr. Mustafa Tan "Dolayısı ile hem iç piyasadaki tüketime hem de ihracata yetecek kadar zeytinyağı mevcuttur. Ama bitkisel yağ açığını kapatabilir mi? Türkiye'nin bitkisel yağ açığı büyüktür. 2 milyon ton civarında bitkisel yağ ihtiyacı vardır. Dolayısı ile bu bitkisel yağlarında ülkemizde üretilmesinin önemini bir kez daha kavramış oluyoruz." dedi.

Zeytin ve zeytinyağı sektörünün sıvı yağdan oluşan arza da kısmen cevap verebileceğini ifade ederek "İsteriz ki bütün bitkisel yağ açığını zeytinyağı ile kapatalım ama zeytinyağı diğer bitkisel yağlarla mukayese kabul edilemeyecek kadar değerlidir. Hem insan sağlığı için hem de gıda açısından son derece üstün bir yağdır." dedi.

Savaş nedeniyle oluşan arz eksikliğinden artan sıvı yağ fiyatlarından sonra fiyatı sabit kalan zeytinyağına ilginin arttığını ifade eden UZZK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tan "Diğer yağlardaki bu açık zeytinyağındaki tüketimi de artıracağı kanaatindeyim. Diğer bitkisel yağların az oluşu zeytinyağına olan mevcut olan talebi daha fazlalaştırdı. Önümüzdeki günlerde bunun daha da artacağını görüyoruz. Tabi ki dünyada da bu kıtlık varsa zeytinyağı ve Ayçiçek arasındaki parite bire üçtür. Bazı yıllar iki buçuk oluyor ons baritesi gibi. Şu anda görülmemiş bir şekilde diğer bitkisel yağların fiyatları arttı. Zeytinyağı üreticileri şu anda bur artışı yapmadılar. "dedi.