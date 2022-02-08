Üye Girişi
Ayçiçek yağı indirimi çabuk bitti! Fiyatlar yine yükselişte - Son Dakika

Ayçiçek yağı indirimi çabuk bitti! Fiyatlar yine yükselişte

08.02.2022 15:49
Ayçiçek yağı indirimi çabuk bitti! Fiyatlar yine yükselişte

Geçen yıl yaşanan büyük zamların ardından marketler Aralık 2021'in son haftasında indirim yapmıştı. Ancak marketlerde 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı yeniden yükselerek 119 liradan başlıyor, 140 liraya kadar çıkıyor. Fiyat artışlarını hammadde sıkıntısına bağlayan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, fiyatları düşürme yolunun üretimi artırmaktan geçtiğini söyledi.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil yağ fiyatlarındaki bu yükselişin nedenlerini ve çözüm önerilerini Yenişafak Gazetesi ile paylaştı. Hasat dönemi sonrasında ülkemizin ürettiği hammaddenin sonlarına yaklaşıldığını söyleyen Tahir Büyükhelvacıgil, "Her yıl olduğu gibi, yeni hasat dönemine kadar ülkemizin ihtiyacını bundan sonraki dönemde ithalatla karşılayacağız" dedi.

ÜRETİM REKOR KIRDI

Pandemiden dolayı Türkiye'de ve dünyada bitkisel yağ piyasalarının çok sıkıntılı geçtiğini belirten Büyükhelvacıgil, şu bilgileri verdi:

"Ayçiçeği üretim rekoltemiz 1,7 milyon ton civarında gerçekleşti. Üreticinin de, sanayicinin de yüzünü güldüren bu rekolte, yıllık ihtiyacımız olan 2,5-3 milyon ton hedefine ulaşmada çok önemli bir gelişme. En çok ithalat gerçekleştirdiğimiz Karadeniz Bölgesi'nde de üretim geçtiğimiz yıl rekor kırdı. Sadece Ukrayna ve Rusya'da toplam üretim 35 milyon ton civarında gerçekleşti. Ancak bütün bunlar yağ fiyatlarının düşmesine yetmemiş görünüyor."

3 MİLYON TONA ÇIKARABİLİRİZ

Girdi maliyetlerindeki yükselişe dikkat çeken Büyükhelvacıgil, "En önemli hedefimiz, ayçiçeğinde üretimimizi 2,5-3 milyon tona çıkarabilmek. Bu ihtiyacımızı çözebilirsek fiyat ve üretim anlamında sektörümüzün ve vatandaşlarımızın rahatlamasını, sorunların çözümünü sağlayabiliriz. Yağlı tohumlarda ithalatı, dolayısıyla hammadde maliyetlerini düşürürsek, dünya ile çok daha güçlü bir şekilde rekabet edebilecek düzeye gelebiliriz. Türkiye, zengin tarımsal potansiyeli olan bir ülkedir" diye konuştu.

YÜZDE 75 DIŞARIYA BAĞIMLI HALDEYİZ

Büyükhelvacıgil, dünya bitkisel yağ piyasalarındaki olağanüstü fiyat hareketlerinin hem üreticilere, sanayicilere ve hem de tüketicilere zor günler yaşattığını hatırlattı. Büyükhelvacıgil, "Yağlı tohumlar, ülkemizin ithalattaki ilk 10 kalemi içerisinde yer alıyor. Ham madde bakımından maalesef yüzde 75 oranında dışa bağımlıyız" açıklamasında bulundu.

DOĞRU PLANLAMA İLE YÜZLER GÜLER

Yılda 3,5- 4 milyar doları dışarıya ödediğimizi söyleyen Büyükhelvacıgil, "Güçlü bir sanayimiz ve Avrupa standartlarının üzerinde bir alt yapımız var. Doğru bir üretim planlaması ile ayçiçeğinde dışa bağımlılığı sona erdirerek dünyada fiyat dalgalanmalarında daha az etkilenir ve üreticinin de sanayicinin yüzünü güldürebiliriz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Ayçiçek Yağı, Market, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayçiçek yağı indirimi çabuk bitti! Fiyatlar yine yükselişte - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
15:45 Korkunç olay! 1 yaşındaki bebek, yuttuğu pil yüzünden feci şekilde hayatını kaybetti
15:39 Meydan okudu! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim
15:37 Macron ile yaptığı görüşme olay olmuştu! İşte Putin'in anlatmak istedikleri
15:32 Benzia yeniden Süper Lig'e dönüyor!
15:31 Özer Hurmacı'dan şiddet gördüğünü söyleyen eşi: 3 çocuk ve evin giderleri için 500 TL gönderiyor
15:13 Uzmanlar uyardı: Antibiyotiğe dayanıklı cinsel yolla bulaşan hastalık giderek artıyor
15:10 Kafelerde ücretli ısıtıcı sistemi yayıldı! 4 liradan başlayan uygulama 5-15 lira arasında değişiyor
14:59 Ispartalılar, tüm zararlarını kuruş kuruş tazmin edebilir! Tüketici Derneği Başkanı açıkladı
14:51 Son Dakika: Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
14:44 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Sanem'i tehlikeli bir yolculuk bekliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 15:57:22. #1.12#
SON DAKİKA: Ayçiçek yağı indirimi çabuk bitti! Fiyatlar yine yükselişte - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement