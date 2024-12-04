AYD Zirvesi'nde 1 Numaralı Markalar Ödülleri Verildi - Son Dakika
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Ekonomi

AYD Zirvesi'nde 1 Numaralı Markalar Ödülleri Verildi

AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi'nde 21 kategoride en beğenilen markalara ödüller sahiplerini buldu.

04.12.2024 12:18
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi kapsamında "1 Numaralı Markalar" ödülleri sahiplerini buldu.

AYD'den yapılan açıklamaya göre, 15. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi sonrasında "1 Numaralı Markalar" ödül töreni düzenlendi.

AVM'lerde "En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları", AYD ile Akademetre Research işbirliğiyle Esomar ve Güvenilir Araştırma Belgesi standartlarına uygun biçimde gerçekleştirilen araştırmayla belirleniyor.

Araştırma, AVM yoğunluğu olan 25 farklı ilde yaklaşık 2 bin 400 AVM müşterisiyle hanelerde yüz yüze görüşme metoduyla gerçekleştiriliyor. Çalışma sonucunda 21 kategoride birinci olmaya hak kazanan markalara ödül veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Nuri Şapkacı, verimli geçen bir zirvenin ardından perakende sektöründe yıl boyunca gösterdikleri başarılı çalışmalarla fark yaratan, sektöre ilham veren markaları ödüllendirmek üzere bir araya geldiklerini belirterek, "15 yıldır, birbirinden değerli markalarımızın yoğun çabalarının ve emeklerinin tüketici tarafında da karşılık bulduğunu göstermek ve onları onurlandırmak için bu ödülleri veriyoruz. Çünkü başarıları kutlamak, sektörümüzün daha da ileriye gitmesi için de ilham verebilmek demek" ifadelerini kullandı.

Zirvede gerçekleştirilen ödül töreni kapsamında takı-aksesuarda Atasay, günlük spor giyimde DeFacto, bebek ürünleri-oyuncakta Toyzz Shop, spor malzemelerinde Adidas, teknoloji perakendeciliğinde Teknosa, self servis restoranda Burger King, ayakkabı-çantada Derimod, kişisel bakım-kozmetikte Watsons, ev tekstili-dekorasyonda Özdilek, çocuk giyimde LC Waikiki, kafede Kahve Dünyası, teknoloji üreticisinde Beko, alakart restoranda Baydöner, kadın iç giyimde Penti, markette Migros, yapı markette Koçtaş, kitap-müzik-hobide D&R, erkek giyimde Kiğılı, kadın giyimde Koton, anchor mağazada Boyner ve MediaMarkt, en beğenilen marka yüzü ise Barış Arduç-Kiğılı, Serenay Sarıkaya-Mavi ödüle layık görüldü.

Kaynak: AA

Teknoloji, Alışveriş, Defacto, Magazin, Ekonomi, Migros, Adidas, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AYD Zirvesi'nde 1 Numaralı Markalar Ödülleri Verildi - Son Dakika

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