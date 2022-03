Aydem Enerji, Kadının Güçlenmesi Prensiplerine imza attı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk ve öncü entegre enerji şirketi Aydem Enerji, kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülen Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini (WEPs) imzaladı.

Elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve perakendeciliği alanlarında 40 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Aydem Enerji, toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlenmesi konusunda attığı adımlara bir yenisini daha ekledi. Şirket, Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ile Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortaklığıyla oluşturulan Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (Women's Empowerment Principles-WEPs) imzacıları arasına girmeye hak kazandı.

Aydem Enerji ve grup şirketleri, atılan imza ile kadınların hayatın her alanında ve her seviyesinde varlığını güçlendirmek üzere faaliyette bulunacağını ve Kadının Güçlenmesi Prensiplerine bağlı kalacağını taahhüt etti. Toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadınların toplumda ve iş hayatında daha fazla rol almasına öncülük edecek şirket, projeleriyle enerji sektörünün dönüşümünde de önemli rol oynayacak ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak.

"Kadın gücünü ekonomimize kazandırmaya devam edeceğiz"

Aydem Enerji olarak, her alanda adalet ve eşitlik yaklaşımını benimserken; ticari faaliyetlerinin yanı sıra toplumun gelişim alanlarına da yatırım yaptıklarını ifade eden Aydem Enerji CEO'su İdris Küpeli, ayrımcılığın her türüne olduğu gibi, cinsiyet temelli ayrımcılığın da karşısında yer aldıklarını belirtti. Toplumsal refah ve kalkınmanın önemli kriterlerinden olan kadın ve erkeğin, sosyal ve iş hayatındaki yerlerinin dengelenmesi konusunda, "Aydem Eşit Hayat" inisiyatifiyle çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Küpeli, WEPs'e atılan imzayla ilgili şunları söyledi: "Kadının güçlendirilmesi ve her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına politikalarımızı, iş yapış biçimlerimizi ve lokasyonlarımızı dönüştürüyor; fırsat eşitliğini, cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı temel bir duruş olarak benimsiyoruz. Aydem Enerji çatısı altında görev yapan kadın çalışma arkadaşlarımızın her kademede sayısını artırmaya, kadın gücünü ekonomiye, toplumsal yaşama ve kalkınmaya kazandırmak üzere çalışmaya devam edeceğiz. Eminim ki WEPs imzacılığımız, bizi bu hedeflere ulaşma noktasında motive ederek şirketimizin, sektörümüzün ve ülkemizin dönüşümü adına önemli bir adım olacak."

Aydem Enerji'nin toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanan inisiyatifi Aydem Eşit Hayat, her bireyin hak, kaynak, fırsatlardan tam ve eşit biçimde yararlanmasını, hayata dair sorumlulukları eşit bölüşmesini hedefleyen çalışmalar yürütüyor. Proje kapsamında, iç eğitmenler aracılığıyla tüm çalışanlara toplumsal cinsiyet eğitimleri veriliyor, işe alım süreçlerinde eşit yetenek havuzları oluşturuyor, çeşitlilik ve kapsayıcılık eğitimleri hayata geçiriliyor, fiziki alanlarını eşitlikçi bakış açısıyla yeniden düzenliyor. Prosedürlerini ve politikalarını da toplumsal cinsiyet eşitliği merceğiyle yeniden ele alan Aydem Enerji, tüm bunların yanında aile içi şiddetle mücadele kapsamında Sabancı Üniversitesi danışmanlığında "Aydem Enerji Aile İçi Şiddetle Mücadele Prosedürü"nü de yayınladı ve tüm çalışanların yararlandığı aile içi şiddeti tanımlama eğitimleri oluşturdu. Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını tüm iş süreçlerine yanstımayı hedefleyen şirket, düzenli iletişim çalışmaları ve seminerlerle farkındalık düzeyini yükseltmeye yönelik projeler gerçekleştiriyor. - DENİZLİ