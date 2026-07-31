Aydem, Uşak RES'te 6 MW Kapasite Artışı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Aydem, Uşak RES'te 6 MW Kapasite Artışı Gerçekleştirdi

Aydem, Uşak RES\'te 6 MW Kapasite Artışı Gerçekleştirdi
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Aydem, Uşak RES'te yaptığı yatırımla toplam gücünü 1.216 MW'a çıkararak Türkiye'de önemli bir projeye imza attı.

İSTANBUL YENİLENEBİLİR kaynaklardan enerji üreten Aydem, Uşak RES'te gerçekleştirdiği kapasite artışı kapsamında ikinci fazdaki 6 MW'lık son türbini de devreye alarak toplam kurulu gücünü 1.216 MW'a ulaştırdığını açıkladı.

Aydem Yenilenebilir Enerji, Uşak Rüzgar Enerji Santrali'nde (RES) üretim faaliyetine aldığı 6 MW'lık kapasite artışı yatırımıyla toplam kurulu gücünü 1.216 MW'a, rüzgar kurulu gücünü ise 274,5 MW'a çıkardığını duyurdu.

Aydem tarından yapılan açıklamada, "Uşak RES kapasite artışı yatırımının ikinci fazındaki son türbinini de devreye alan Aydem Yenilenebilir Enerji, gerçekleştirdiği yatırım dahilinde büyüklüğü itibarıyla Türkiye'nin en kapsamlı repowering projesine imza attı. Proje kapsamında sahada rüzgar yönünden en verimli alanda bulunan, her biri 1,5 MW kurulu güce sahip beş eski teknoloji türbin deplase edilerek, yerine repowering projesi kapsamında daha yüksek kurulu güce sahip yeni nesil türbinlerin kurulumları sağlandı. Bu sayede sahadaki mevcut altyapı, enerji verimliliği açısından en etkin şekilde değerlendirildi" denildi.

'TÜRKİYE'DE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ODAKLI REPOWERİNG UYGULAMALARINA ÖNCÜLÜK EDEN BİR ÖRNEK'

Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Uğur Yüksel, kapasite artışına ilişkin şunları söyledi:

"Uşak RES kapasite artışımızın ikinci fazı kapsamında, geçmiş üretim verileri ve yapay zeka destekli analizler doğrultusunda sahada rüzgar yönünden en verimli alanda üretim yapan türbinler belirlendi. En yüksek üretim potansiyeline sahip alanda bulunan her biri 1,5 MW kurulu gücündeki beş eski nesil türbin yerlerinden söküldü. Bu türbinlerin yerine, repowering projesi kapsamında her biri 6 MW gücünde olan, toplam 30 MW kurulu güce sahip beş yeni nesil türbin devreye alındı. Böylece, rüzgar sahamızın en verimli alanında yeni nesil teknolojiyle üretim kapasitemiz artırılırken, mevcut altyapı da en etkin şekilde optimize edildi. Deplase edilen beş eski türbin ile bu faz dahilinde yer alan bir yeni türbin ise üretim faaliyetlerini sürdürebilecekleri yeni lokasyonlara taşınarak devreye alındı. Böylece, planlanan kapasite artışı kapsamında hayata geçirilen repowering projesiyle, daha verimli noktalara konumlandırılan yeni nesil türbinlerden yılda yaklaşık 15 GWh ilave elektrik üretimi öngörüyoruz. Bu ilave üretimin şirketimize yılda yaklaşık 1 milyon ABD doları ekonomik katkı sağlamasını bekliyoruz. Şirketimizin yatırım planlamasında bir ilk olan bu deplase içerisinde gerçekleştirilen repowering projesi, aynı zamanda Türkiye'de enerji verimliliği odaklı repowering uygulamalarına öncülük eden önemli bir örnek olarak öne çıkıyor. Uşak RES kapasite artışı yatırımımızın ikinci fazındaki son türbinini de başarıyla devreye alarak bu stratejik projeyi tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürürken, ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sunmayı ve sürdürülebilir geleceğe değer katmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydem, Uşak RES'te 6 MW Kapasite Artışı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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