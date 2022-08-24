Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden enflasyonla mücadeleye tam destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel ihtiyaç ürünlerine yönelik Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde başlattığı indirim kampanyasına üniversite olarak ürettiği ve satışı yapılan ürünlerde fiyat endekslemesi kararı aldı.

24 Ağustos 2022 tarihli üniversite yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, satışı yapılan tüm ürünler Tarım Kredi Kooperatifi marketleriyle eşdeğer olarak ücretlendirilecek. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak halk ile bütünleşik ve onların ihtiyaçları doğrultusunda hareket eden bir yapımız var. Doğal içeriklerle üretilen ürünlerimize yönelik oluşturduğumuz indirim ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin başlattığı kampanyaya yapabileceklerimiz doğrultusunda katkı sağlamak için yönetim kurulumuzca karar aldık. Temel ihtiyaç ürünlerinin yüksek artışları ile halkın zor duruma düşmesini engellemek üzere oluşturulan kampanya ile kar amacı gütmüyor, halkın ürünlere daha kolay ulaşmasının sağlanmasını hedefliyoruz. Üretimi ve tüketiciyi desteklemenin yanında, vatandaşımızın yanında olduğumuzu aldığımız karar ile ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Aldığımız karar hayırlara vesile olsun" dedi. - AYDIN