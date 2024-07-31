Aydın Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı: Yıl Sonuna Kadar Zam Yapılmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aydın Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı: Yıl Sonuna Kadar Zam Yapılmayacak

Aydın Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı: Yıl Sonuna Kadar Zam Yapılmayacak

Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Serhan Avşar, Aydın'da yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını açıkladı. Başkan Avşar, mevcut tarifelerin 2025 yılına kadar aynı kalacağını belirterek vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Esnafın ve vatandaşların zor ekonomik şartlarda karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Avşar, fiyatlarda bir artış yapmama kararı aldıklarını ve hizmete ulaşımı kolaylaştırmak istediklerini söyledi. Aydın'da berberlerin 2025 yılına kadar aynı tarifelerle hizmet vereceğini vurgulayan Başkan Avşar, Aydın halkının ve esnafın yanında olduklarını göstermek istediklerini belirtti.

31.07.2024 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Serhan Avşar, Aydın'da yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını açıkladı. Başkan Avşar, mevcut tarifelerin 2025 yılına kadar aynı kalacağını belirterek vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Başkan Avşar, yaptığı açıklamada, "Ocak ayında yapılan güncellemeyle Aydın'da berber tarifeleri belirlenmişti. Buna göre, saç ve sakal yıkama, fön, ağda hizmeti 500 TL, saç kesimi 200 TL, sakal tıraşı 100 TL, damat tıraşı ise 2500 TL olarak belirlenmişti. Bu tarifeler, yıl sonuna kadar geçerli olacak ve herhangi bir zam yapılmayacak. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak bu kararı aldık" ifadelerine yer verdi.

Esnafın ve vatandaşların zor ekonomik şartlarda karşı karşıya kaldığını belirten Başkan Avşar; "Ekonomik şartlar herkes için zorlayıcı olabilir. Bu nedenle fiyatlarda bir artış yapmama kararı aldık. Hem esnafımızı korumak hem de vatandaşlarımızın hizmete ulaşımını kolaylaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Avşar, Aydın'da berberlerin 2025 yılına kadar aynı tarifelerle hizmet vereceğini sözlerine ekleyerek "Amacımız, herkesin bu hizmetlerden uygun fiyatlarla faydalanmasını sağlamak. İzmir'de yaşanan fiyat artışlarına rağmen, Aydın'da hizmetlerimize aynı şekilde devam edeceğiz. Bu kararı alırken, Aydın halkının ve esnafımızın yanında olduğumuzu bir kez daha göstermek istedik" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı: Yıl Sonuna Kadar Zam Yapılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:14 Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi
08:11 Haniye’nin öldürülmesinin ardından Türkiye’den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
08:43 Suikasta kurban giden İsmail Haniye’nin son görüntüleri ortaya çıktı Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı
08:41 Hayatını kaybeden Genco Erkal’ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti Adeta veda etmiş Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş
07:52 Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor
07:51 Tahran’da öldürülen İsmail Haniye kimdir Tahran'da öldürülen İsmail Haniye kimdir?
01:18 Hatay’da kanlı gece Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı
23:19 Diyanet’ten Özcan’ın faiz sorusuna yanıt Cevabı “Yırttık“ diye paylaştı Diyanet’ten Özcan'ın faiz sorusuna yanıt! Cevabı "Yırttık" diye paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 10:22:57. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı: Yıl Sonuna Kadar Zam Yapılmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement