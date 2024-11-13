Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden Üreticilere Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden Üreticilere Destek

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden Üreticilere Destek

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tarlada kalan ürünleri satın alarak çiftçilere destek olacaklarını açıkladı. Üreticilerin emeklerinin boşa gitmemesi için her zaman onların yanında olduklarını vurguladı.

13.11.2024 09:57  Güncelleme: 09:59
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da üreticilerin tarlada kalan ürünlerini satın alacağını ifade ederek "Hiç kimsenin endişesi olmasın, Büyükşehir Belediyesi her zaman üreticinin yanında" dedi.

Bereketli toprakları ile tarımsal üretimde öncü bir kent olan Aydın'da çiftçilerle dayanışma içinde olan Aydın Büyükşehir Belediyesi, mahsulü tarlada kalma riski ile karşı karşıya olan çiftçilere alım desteğini sürdüreceğini açıkladı. Çiftçilerin emeklerinin toprakta kalmaması için Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin alım desteğinde bulunacağını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, önceki yıllarda farklı ürünlerde yapılan desteğin bu yıl da sürdürüleceğini söyledi.

Tarlada kalma riski ile karşı karşıya olan ürünleri alan Büyükşehir Belediyesi'nin, bu ürünleri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak dağıtıldığını belirten Başkan Çerçioğlu; "Aydın'da çiftçi olan, üretici olan vatandaşlarımızın tarlasında ne ürün kalırsa Büyükşehir Belediyesi satın alır bunu. Biz bunları da yemek fabrikamızda kullanıyoruz veya alınan sebze ve meyveleri ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Hiç bir endişeniz olmasın bu konuda, Büyükşehir Belediyesi her zaman üreticilerin yanında" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden Üreticilere Destek - Son Dakika

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