Aydın'da 2023 Yılında Yapılan Ayakkabı İthalatı Dikkat Çekti

Ekonomi

Tarım ve orman ürünlerinin yanı sıra maden, tekstil ve kimyasal ihracatında ülkenin önde gelen illeri arasında yer alan Aydın'da 2023 yılında yapılan ayakkabı ithalatı dikkat çekti. Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, hangi firma tarafından yapıldığını bilmedikleri bu ayakkabı ithalatının dikkat çekici olduğunu belirtti.

AYSO Yönetim Kurulu, düzenlediği basın toplantısı ile hem odanın faaliyetlerini hem de Aydın'ın ihracat ve ithalat rakamlarını değerlendirdi. Aydın'ın ülkede ve dünyada lider konumda olduğu başta incir ve kestane olmak üzere tarım ve madencilikte önemli ihracat gelirine sahip olduğunu kaydeden Maraş, 2023 yılı ithalat giderlerinde dikkat çekici bir ayakkabı ithalatı olduğunu dile getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak açıklama yapan Maraş, "İlimiz Aydın, 2023 yılında 1 milyar 661 milyon 614 bin 350 dolar ihracat yaparken 628 milyon 233 bin 228 dolarlık ithalat yapmış. Bu ithalat rakamının da 20 milyon 857 bin 548 dolarının ayakkabı ithalatı olarak kayıtlara geçiyor. Bu rakam bize oldukça ilginç geldi. Ancak kayıtlarda yer alan ithalat" diye konuştu.

Aydın'ın 2023 yılında; Gıda ürünleri ve içecekte 546 milyon 941 bin 260 dolar, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizatta 313 milyon 4 bin 743 dolar, motorlu kara taşıtı ve römorklarda 44 milyon 493 bin 549 dolar, tarım ve hayvancılıkta 126 milyon 752 bin 357 dolar, metalik olmayan diğer mineral ürünlerde 110 milyon 944 bin 700 dolar, taş ocakçılığı ve diğer madencilikte 104 milyon 644 bin 768 dolar, balıkçılık sektöründe 72 milyon 339 bin 582 dolar, kimyasal madde ve ürünlerde 69 milyon 339 bin 298 dolar, kağıt ve kağıt ürünlerinde 38 milyon 786 bin 639 dolar, tekstil ürünlerinde 31 milyon 295 bin 622 dolar ve diğer sektörlerde de 103 milyon 71 bin 832 dolar olmak üzere geçen yıl 1milyar 661 milyon 614 bin 350 dolarlık ihracat yaptığı kaydedildi.

Ayakkabı ithalatı en dikkat çekici kalem oldu

Öte yandan Aydın'ın 2023 yılı ithalat kalemleri ise; motosiklette 106 milyon 507 bin 94 dolar, motorlu kara taşıtları ve motorları kaleminde 58 milyon 785 bin 741 dolar, pompa-kompresör-musluk ve vana kalemlerinde 30 milyon 597 bin 54 dolar, tarım ve orman makineleri kaleminde 26 milyon 510 bin 929 dolar, başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri kaleminde 21 milyon 178 bin 513 dolar, ölçme-kontrol-test- seyrüsefer ve benzeri amaçlı alet ve cihazlar kaleminde 20 milyon 996 bin 540 dolar, ayakkabı 20 milyon 857 bin 548 dolar, kum-kil ve taş ocakçılığı kaleminde 20 milyon 696 bin 12 dolar, diğer genel amaçlı makineler kaleminde 19 milyon 103 bin 846 dolar, sığır-koyun-keçi-at-eşek-bardo-katır ve benzeri kaleminde 18 milyon 711 bin 825 dolar ve diğer sektörler kaleminde de 284 milyon 288 bin 126 dolar olmak üzere geçen yıl toplam 628 milyon 233 bin 228 dolarlık ithalat yapıldığı kaydedildi. - AYDIN