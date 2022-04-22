Aydın'da 48 milyonluk çiğ süt ve buzağı desteği ödemesi - Son Dakika

Aydın'da 2021 yılı çiğ süt ve buzağı destekleme ödemeleri çerçevesinde yetiştiricilere toplamda 48 milyon 497 bin 494 TL ödeme yapılacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2021 yılı Ekim-Kasım- Aralık dönemi Çiğ Süt Destekleme ödemeleri ile 2021 yılı 1. Dönem Buzağı Destekleme ödemeleri başlıyor. Ödemeler kimlik numarasına göre son rakamı 0,2 ve 4 olanlara 22 Nisan 2022 Cuma günü, 6 ve 8 olanlara 29 Nisan 2022 Cuma günü saat 18.00'den sonra bakanlık tarafından Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacaktır. Aydın ilimizde 446 yetiştiricimize 42 bin 551 buzağı için 24 milyon 17 bin 67 Türk Lirası buzağı desteklemesi, 13 bin 60 yetiştiricimize 144 milyon 554 bin 797,54 litre süt için 24 milyon 480 bin 427 Türk Lirası çiğ süt destekleme ödemesi yapılacaktır" denildi. - AYDIN