Aydın'da 48 milyonluk çiğ süt ve buzağı desteği ödemesi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da 48 milyonluk çiğ süt ve buzağı desteği ödemesi

22.04.2022 09:39
Aydın'da 48 milyonluk çiğ süt ve buzağı desteği ödemesi

Aydın'da 2021 yılı çiğ süt ve buzağı destekleme ödemeleri çerçevesinde yetiştiricilere toplamda 48 milyon 497 bin 494 TL ödeme yapılacak.

Aydın'da 2021 yılı çiğ süt ve buzağı destekleme ödemeleri çerçevesinde yetiştiricilere toplamda 48 milyon 497 bin 494 TL ödeme yapılacak.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2021 yılı Ekim-Kasım- Aralık dönemi Çiğ Süt Destekleme ödemeleri ile 2021 yılı 1. Dönem Buzağı Destekleme ödemeleri başlıyor. Ödemeler kimlik numarasına göre son rakamı 0,2 ve 4 olanlara 22 Nisan 2022 Cuma günü, 6 ve 8 olanlara 29 Nisan 2022 Cuma günü saat 18.00'den sonra bakanlık tarafından Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacaktır. Aydın ilimizde 446 yetiştiricimize 42 bin 551 buzağı için 24 milyon 17 bin 67 Türk Lirası buzağı desteklemesi, 13 bin 60 yetiştiricimize 144 milyon 554 bin 797,54 litre süt için 24 milyon 480 bin 427 Türk Lirası çiğ süt destekleme ödemesi yapılacaktır" denildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Balık av sezonu sonrasında tezgahlar kültür balıklara kaldı Balık av sezonu sonrasında tezgahlar kültür balıklara kaldı Işık Menkul müşterileri aylık ortalama 3 bin TL tasarruf sağladı Işık Menkul müşterileri aylık ortalama 3 bin TL tasarruf sağladı

Türk Lirası, Aralık, Kasım, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydın'da 48 milyonluk çiğ süt ve buzağı desteği ödemesi - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Yeni Şafak iddia etti: Babacan ve Davutoğlu 6'lı masadan ayrılabilir
09:18 Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu? Çolak Ağa, Züleyha'yı ortadan kaldırmak için nasıl bir plan yaptı?
09:07 Survivor All Star'da yarışmacılara şok! Takımlar sil baştan oluşturuldu
03:49 Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemek istiyor: Bunu gündemden düşürelim
09:03 Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat ne yaptı?
08:53 Şanlıurfa'da facia: Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü 2 kişi kayıp
08:49 22 Nisan güncel döviz kuru: Dolar kaç lira? Euro kaç TL?
08:39 22 Nisan'da güncel altın fiyatları: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:25 Akşener: Çalmayacağım, çaldırmayacağım, çalanın elini kolunu kıracağım
08:15 Karısını kafasından tek kurşunla vurdu: Arabasıyla kaçarken kaza yapınca aynı silahla kendine sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 09:45:35. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da 48 milyonluk çiğ süt ve buzağı desteği ödemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement