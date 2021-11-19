Aydın'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Aydın'ın Efeler ilçesinde akaryakıta zam geleceği haberini duyan sürücüler, akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Son günlerde akaryakıta gelen zamlar sürücüleri tedirgin etmeye başlarken, bu geceden itibaren akaryakıt fiyatlarına litrede 50 kuruş zam geleceği öğrenildi. Zam haberini alan Aydınlı sürücüler, akşam saatlerinde il genelindeki benzinliklere akın etti. Zamdan etkilenmemek için depolarını doldurmak isteyen araç sahipleri akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Pek çok sürücü kredi kartıyla araçlarının deposunu zamsız yakıtla doldururken, Aydın genelindeki akaryakıt istasyonları da akşam saatlerinden itibaren tam kadro mesai yaptı. - AYDIN