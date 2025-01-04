Aydın'da Çiğ Süt Sorunları Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aydın'da Çiğ Süt Sorunları Toplantısı

Aydın\'da Çiğ Süt Sorunları Toplantısı

Aydın'da çiğ süt arzındaki sorunlar ve çözüm önerileri üretici örgütleriyle ele alındı.

04.01.2025 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda çiğ sütün piyasaya arzı konusunda yaşanan sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Aydın'da faaliyette bulunan üretici örgüt temsilcileri, çiğ sütün piyasaya arzı konusunda yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini ele almak üzere bir araya geldi. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş'ın başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında sektörün mevcut durumuna dair değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, çiğ sütün piyasaya arzında sahada karşılaşılan temel sorunlar dile getirildi. Üreticilerin karşılaştığı lojistik zorluklar, fiyat istikrarsızlığı ve pazar erişimi gibi sorunlar üzerine detaylı görüş alışverişi yapıldı. Aynı zamanda, bu sorunların çözümü için atılabilecek adımların belirlenmesine yönelik öneriler de masaya yatırıldı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "İlimizde faaliyet gösteren üretici örgüt temsilcileri istişare toplantısı yapılmıştır. İl Müdürümüz İbrahim Altıntaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda çiğ sütün piyasaya arzı konusunda sahada yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri konuşulmuş olup, yapılan değerlendirmeler Bakanlığımıza sunulmak üzere rapor haline getirilmiştir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da Çiğ Süt Sorunları Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:07 İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti İbrahim Tatlıses gözyaşlarını tutamadı: Ferdi Tayfur gerçek bir prensti
12:01 Ferdi Tayfur’a veda günü Hayranları AKM’ye akın etti Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
15:07 Ünlü astrolog Fenerbahçe’nin şampiyon olacağı yılı açıkladı Ünlü astrolog Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı
14:51 Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu Justin Bieber, boşanma iddialarına son noktayı koydu
14:45 İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu İndirimli ürünü duyan mağazaya koştu
14:44 Nevzat Bahtiyar’ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti Nevzat Bahtiyar'ın avukatı 3 ismin daha soruşturmaya dahil edilmesini talep etti
14:43 Arda Güler piyasa değerini 3’e katladı Arda Güler piyasa değerini 3'e katladı
14:41 Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız Dervişoğlu DEM Parti heyetine kapıları kapattı: Muhatap almayacağız
14:39 Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak Maaşları ortaya çıktı Bekçiler öğretmenlerden çok mu kazanacak? Maaşları ortaya çıktı
14:37 Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan Ferdi Tayfur hayranı genç tutuklandı
14:31 Özel okul fiyatları arşa çıkacak Özel okul fiyatları arşa çıkacak
14:30 Dünya devi Osimhen’i Galatasaray’dan koparacak formülü buldu Dünya devi Osimhen'i Galatasaray'dan koparacak formülü buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 13:04:57. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Çiğ Süt Sorunları Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.