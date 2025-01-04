Aydın\'da Çiğ Süt Sorunları Toplantısı

Ekonomi

Aydın'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıda çiğ sütün piyasaya arzı konusunda yaşanan sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Aydın'da faaliyette bulunan üretici örgüt temsilcileri, çiğ sütün piyasaya arzı konusunda yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini ele almak üzere bir araya geldi. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş'ın başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında sektörün mevcut durumuna dair değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, çiğ sütün piyasaya arzında sahada karşılaşılan temel sorunlar dile getirildi. Üreticilerin karşılaştığı lojistik zorluklar, fiyat istikrarsızlığı ve pazar erişimi gibi sorunlar üzerine detaylı görüş alışverişi yapıldı. Aynı zamanda, bu sorunların çözümü için atılabilecek adımların belirlenmesine yönelik öneriler de masaya yatırıldı.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda "İlimizde faaliyet gösteren üretici örgüt temsilcileri istişare toplantısı yapılmıştır. İl Müdürümüz İbrahim Altıntaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda çiğ sütün piyasaya arzı konusunda sahada yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri konuşulmuş olup, yapılan değerlendirmeler Bakanlığımıza sunulmak üzere rapor haline getirilmiştir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN