Aydın\'da düzenlenen istihdam toplantısında kayıtlı işgücü 96 bin 679 oldu

Ülke genelindeki önemli tarım ve sanayi kentlerinden olan Aydın'da, kayıtlı işgücü sayısı 96 bin 679 oldu.

Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın'ın, işgücü istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen Aydın İl İstihdam Kurulu Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda Aydın genelindeki işgücü sayısı açıklandı.

Eylül 2026 verilerine göre Aydın genelinde toplam 36 bin 94 işyerinin 222 bin 485 çalışanı bulunuyor. 2026 yılı Temmuz ayı itibariyle Aydın'da toplam 96 bin 679 kayıtlı işgücü bulunurken, 2026 Ocak-Eylül döneminde iş bulma kurumuna kayıtlı özel sektör işyerlerinden toplam 29 bin 239 açık iş ilanı alınırken, bu dönemde toplam 20 bin 564 iş arayanın işverenlerle eşleşmesi sağlandı. 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde danışmanlık kapsamında yapılan görüşme sayısı 27 bin 696, özel sektör işyeri ziyareti sayısı 9 bin 384 olarak gerçekleşti.

Aydın'da 2026 Ocak-Eylül döneminde düzenlenen Aktif İşgücü Programı çerçevesinde 461 kurs ve program açılırken, 5 bin 791 kişi bu faaliyetlerden yararlandı. 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde aktif işgücü hizmetleri kapsamında yapılan toplam 684,3 milyon TL'lik ödemenin en büyük bölümünü ise İşgücü Uyum ve Gençlik Programları ile Toplum Yararına Programlar oluşturdu. Bu iki program için de toplam 640,1 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

744 milyon işsizlik ödeneği yapıldı

Aydın'da 2026 yılının Ocak-Eylül döneminde pasif işgücü hizmetleri kapsamında işsizlik ödeneği, yarım çalışma ödeneği ve Ücret Garanti Fonu için toplam 14 bin 201 kişiye, yaklaşık 744 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

Engelli ve eski hükümlü vatandaşların kendi işlerini kurmalarına yönelik verilen hibe destekleri kapsamında 2026 yılı dördüncü döneminde başvuru yapan 5 engelli ve 9 eski hükümlü toplam 14 vatandaşın projeleri değerlendirilerek toplam 12 proje kabul edildi. 2026 Ocak-Eylül itibariyle 37 proje başvurusunun 30'u kabul edilirken, 7 proje de başlatıldı.

Aydın'daki organize sanayi bölgelerine bakıldığında ise toplam 379 firmada 19 bin 826 kişinin istihdamı sağlandı. Çalışan sayısı bakımından 5 bin 859 kişiyle ASTİM OSB ilk sırada yer alırken, Söke OSB'ye 3 bin 843, Aydın OSB'ye ise 3 bin 813 çalışan istihdam edildi.

Açık iş ve temininde güçlük çekilen meslekler açıklandı

İşgücü piyasasının mevcut durumunu ve işverenlerin eleman ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla her yıl yapılan İşgücü Piyasası Araştırmaları kapsamında açık işlerde turizm ve hizmet sektörü meslekleri öne çıkarken, eleman temininde güçlük yaşanan sektör ise imalat sanayii ve hizmet sektörü oldu.